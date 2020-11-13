彭孟嫻／在婚姻中遇到配偶冷漠，該離婚還是該拯救？三個建議協助妳！

彭孟嫻Jessica Peng給妳 ＆《姊妹淘》的婚姻寄語：

在婚姻中不要讓妳的情緒隨著配偶的行為起伏，面對冷漠的丈夫，妳一定要在「精神上與妳的丈夫暫時切割」。這樣的精神切割只是「暫時」的，目的要訓練妳自己能夠精神獨立，因為只有妳清楚的知道，妳生活的糾結點是什麼，然後對生活對症下藥，進行解決。

讀者來信：

最近身體出現很多問題，但是丈夫不聞不問，甚至冷嘲熱諷。家中有兩個就讀幼兒園的男孩，公公婆婆也不願意幫忙，感覺自己好像在結婚後像是家中的幫傭，好累，好無助，老師我該怎麼扭轉我的生活？因為我不知道到底該離婚，還是該拯救這段婚姻，尤其我的兩個兒子還在幼兒園階段，我感到進退兩難。

彭孟嫻給妳＆《姊妹淘》的回覆：

看到妳詢問「該怎麼扭轉生活」，就知道妳是一個希望把自己生活過好的女士，由妳的來信知道妳目前在婚姻中沒有得到妳丈夫的支持與關心。這個時候，妳必須給自己休息的時間與空間。除此之外，面對冷漠的丈夫與公公婆婆，妳就必須在「精神上與妳的丈夫暫時切割」！

千萬不要擔心未來的婚姻是繼續還是離婚，只要妳把自己的生活打理好，一切都會在妳的意念中變得越來越好。

在此我建議妳就暫時在思維中認為妳「沒有這個老公」，這樣的「暫時」，目的在協助妳在精神上抽離妳與妳先生的連結，妳也就不會過於糾結公婆的行為與反應。

目前不是要妳以離婚的方式解決問題，而是要妳把自己揣摩是單親媽媽，因為單親媽媽的獨立自主，沒有依附丈夫，完全獨自撐起一個家。這樣的想法可以「暫時」的協助妳減少糾結在妳先生對妳的行為，以及公婆對妳的毫無關心與支持。

因為妳的身體出現狀況，妳目前最重要的就是不要讓妳的情緒隨著對方的行為起伏。在此我有三項對妳的小叮嚀，讓妳的生活可以釐清到底是要往離婚的方向，還是兩個人要重拾兩人結婚時的山盟海誓。

三個小建議，讓妳在婚姻繼續維持或準備離婚的糾結中，可以釐清妳的思維方向：