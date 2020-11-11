愛你的人，都會把廢話當情話

▲其實很多情話都是廢話，可是當你把最無趣的廢話，變成情話的時候，就會帶給你愛的人幸福。（圖／Shutterstock）

1

有天上班時，同事小七一步三扭、腰肢亂顫、蹦蹦跳跳地走進辦公室，只見她滿面春風、容光煥發。

「看樣子妳是中樂透了？」我們問她。

小七白了我們一眼，還是面若桃花：「妳們這群膚淺的女人，就知道錢，我可是注重精神層面的人。」

「那您的精神層面究竟是受到了多麼巨大的滋養潤澤啊，讓您美成這樣，臉上都發著光。」

小七雙目含春，嬌羞地說：「人家收到了男朋友寫的情書，哎呀，愛情真是太美好了。」然後，一臉陶醉狀。

「情書」這個年代久遠的詞，讓我們反應了一會兒後，才開始起鬨，逼小七交出情書給我們看。結果我們就遭受了「一萬噸傾盆而下的狗糧」的攻擊，頓時覺得沒有情書的戀愛都是假戀愛。

情書裡字字句句甜言蜜語，尤其是那句—「我這個棄劍逃避生活的騎士，願意為了我心愛的公主重跨戰馬」，簡直重擊我們的心臟，讓我們的視網膜發生了奇怪的變化，導致我們看平凡的小七時，就像看一位光芒四射的公主。

同事羡慕地說：「小七，妳男朋友的文采真好！」

其實這哪需要什麼文采，就算行文邏輯不通，但能在這浮躁的時代裡，一字一句地寫出這樣的情話，本身就很動人。我想，我不能一個人「吃狗糧」啊，就把小七的情書內容轉分享到

閨蜜的群組裡，群組裡瞬間就沸騰起來：「感動，看得心都化了。」、「沒想到現在還有人寫情書。」、「這比直白地說出『我愛你』三個字更動人啊。」

我疑惑地問：「妳們這群平日裡沒個正經的女人，怎麼突然都正經起來了？」

她們回答說：「可能我們心裡那個不諳世事的小女孩，被喚醒了吧。」、「可能羡慕嫉妒恨時反而更需要顯得平靜吧。」、「可能是尊重這種傳統又浪漫的愛情儀式感吧。」⋯⋯

的確，寫情書一直是一件很浪漫的事。我至今記得我收到的第一封情書的內容，結尾引用了張衛健的歌詞：「其實妳愛我像誰，扮演什麼角色我都會⋯⋯」當時我反反覆覆讀了好多遍，幻想出了很多美好的場景來。

女人本來就是感性的，當時我的腦海裡甚至自動演繹出一幕，他鋪開信紙逐字逐句地寫著情書的樣子，那時他嘴角微微揚起，飽含愛意，我更加愛他了。

很多女人在陷入回憶的時候，大多想不起曾經收了什麼禮物，但總能想起一些情話。

有一次，我跟好友一起吃飯，她不停滑著手機，我說：「不要玩手機了，快吃飯。」

她放下手機，看了我一眼，幽幽地說：「我跟我前任在談遠距離戀愛時，他跟朋友吃飯還在跟我聊天，我就說，不要玩手機了，好好吃飯吧，他說他不是想玩手機，他只想一邊吃飯一邊和我說話，好像我在他身邊一樣。」

這些情話，足夠讓她銘記一輩子。