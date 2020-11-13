與渣男分手時，如何處理他的「失落」？

▲正常人都會因為失去而鋌而走險，何況人格違常者？（圖／Shutterstock）

人類，非常痛恨「失去」。

就以發生在二○一四年相當驚悚的社會事件「台大宅王殺人事件」為例。張男那時明明已經與女友協議分手，但仍闖入被害人住處，留下情趣用品、膠帶、自慰後的衛生紙，最後還在被害人上班途中，意圖談判復合不成，而殺了被害人四十七刀致死，還當街將被害人內褲脫下，親吻下體並抱屍痛哭。

依據當時的新聞報導，張男在考上師大附中資優班後，轉往建國中學就讀，之後就讀台大，畢業後在會計師事務所擔任擁有相當社會地位和報酬的工作，不過，張男交往過的三任女友都是從網路上認識。至於「台大宅王」的稱號，是張男在大學時參加「台大我最宅」電玩比賽奪冠而來的。

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在張男和被害女性的交往過程中，雖然「每逢假期幾乎都會出遊」、「六個月花費共約新台幣五十萬元」，但被害女性發現張男個性容易暴躁，更不時翻閱女方手機通聯、筆記本，從發票地點、金額、時間點推算其行蹤，甚至在女方記事本上發現有個K註記，就認為女方在感情上對其不忠，另有其他交往中的男性友人。

從這樣的新聞實例，再對照歌曲對「恐怖情人」的生動描寫，我們可以看到這些最終會動用到暴力的男性的問題。

一、強烈的占有欲和面對分手所連帶產生之「失落」的難以忍受。

二、對於他人狀態同理能力的欠缺與自我中心。

三、挫折應對能力的匱乏，變成除了訴諸暴力之外，完全找不到可能的解決出口和辦法。