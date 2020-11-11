▲扮演好妻子若只是成為「好工具」的話，妳將永遠無法擺脫「工具人」的命運。（圖／Shutterstock）

老公使用說明書／就算愛他，也別扮演太好的妻子

對方一開口說：「茶呢？」就迅速端出茶來、對方一叫名字就立刻跑過去、對方一說：「襪子。」5秒就拿出襪子給他，這樣的做法並不恰當。

扮演好妻子若只是成為「好工具」的話，妳將永遠無法擺脫「工具人」的命運。

現在也許還來得及。當老公說「 茶呢？ 」 請試著裝傻說： 「 我也要！」不過，如果妳多年來一直都是「優秀的工具」，這樣的回話也可能會讓老公過度震驚而有爆怒的危險。故或許可以試著撒嬌說：「我也想喝喝看妳泡的茶吔！聽說男人親手泡的茶比較好喝。」

如果是熟齡夫妻，也可以試著假裝沒聽到。要是對方說：「妳是聽不到我講話喔？」可以試著用沮喪的口氣回答：「我該不會是聽力變差了吧？可能連耳朵都不行了。」

只要對方不會從遠處叫妳，或以簡短的詞彙命令妳，「工具」感多少就會比較淡，甚至漸漸會開始表示感謝及稱許也說不定。

前陣子，有人告訴我：「我家老公每次出門前一刻，總會問○○在哪裡？沒有○○嗎？這點真的讓我壓力很大。」令我忍不住覺得這位太太真的是太能幹了。

我家老公總是自己就能準備得很完美，因為我幾乎幫不上什麼忙。當他問我：「○○在哪裡？」時，我有好幾次都慌張地回應：「欸？○○？在哪裡來著？唉呀，我不知道吔。怎麼辦！糟糕，我該不會痴呆了！」於是後來他就再也不指望我了。