蔡侑霖專欄／「從日本動畫電影配音事件，看見職場工作的大忌…」30歲前，留意3個工作到手前的陷阱題

前些日子，一部日本漫畫配音的電影，讓知名網紅在電影上映後於個人平台謾罵，說到原先談合作窗口公司「出爾反爾、臨時換角」導致不公，自己也付出時間去學習配音、專業上課訓練；但前後卻不到一週時間，網紅把風向轉為「和平、息事寧人」等方式道歉，終結最後「不懂事」的批判。細想，這則新聞究竟發生什麼事？當然，輾轉回到職場，是不是也犯傻同樣的錯誤…

是啊，回想年輕剛出社會也曾有過這樣的經驗，早期擔任接案室內設計師的時候，在網路平台有一位客戶相中了我設計裝潢的風格，理性溝通之下，中途我花了許多時間提前找些案例、素材，甚至安排後續業主的預算及裝修喜好，無微不至談到了一個段落，於是我們要求見面溝通及簽下合約，不再透過郵件、簡訊及電話。

有趣地，這個客戶突然鬧消失，我無法聯繫上，說好的訂金沒有如期繳交，設計方案也被客戶拿走想法，事後冷靜想想，我們並沒有簽下任何約定的合約，甚至連這個人都沒見過，如此相信對方還做了一套超完整的設計安案，最終也只能摸摸鼻子、怪自己太單純，防備心沒有，患得患失過後，得到一堂用錢也買不到的經驗。你說不生氣嗎？肯定當下是氣到跳腳。

職場工作，沒有白紙黑字下的承諾，可能一切都是屁！

一份工作不能只有嘴巴空談說說，電話溝通敲定，偽正式的郵件往來，在不確定的變因，很有可能全盤不算數，甚至翻臉不認人的呆帳、無法請款。這樣的犯傻，最常出現在社會懵懂的新鮮人、朋友套交情的情感勒索、個人工作室及娛樂產業。為什麼會如此不留神呢？原因是有一方被情感之上的關係綁架，打著「信任」二字，一切都可以「從輕發落、交情第一」，沒想到，一旦談到金錢、權利，威脅到某一方的利益，一翻兩瞪眼的狀況就會出現，得理不饒人，誰管平時稱兄道弟的情誼呢？

a.簽合約時候：看清楚合作開始及結案時間，其中包含金額與違約的事項，許多人只在乎匯款期限及蓋章部分，往往遺漏掉文字遊戲的陷阱，最好雙方身後都有1至2位律師把關，免得會後有爭執及輿論是非。

b.新工作入職必須提前拿到任職Offer證書：離職準備去新公司報到，必須得提前拿到新公司確認過後的入職證書，絕非不是單純郵件的書信來往、電話通知定案、或人資口頭上的承諾；假設沒拿到新公司非正規邀約，很有可能這不是真的，事後有任一糾紛，也很難站得住腳，往後再找新工作，對於沒正式入職的承認，很有可能無法當作一份過往工作的經歷以證明年資。