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遠距離戀情很難，但近距離也不見得簡單

▲明明是一樣的遠距離戀情，有什麼不一樣呢？（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

明明是一樣的遠距離戀情，有什麼不一樣呢？

近期疫情的關係許多人被迫分隔兩地維持戀情，這比以往的遠距戀情還備受考驗。現在的航班也不是說飛就能飛，就算真的費盡千辛萬苦飛過去之後還要檢疫兩週，整個機票、住宿、檢疫期間等花費也是需要一定金錢能力。

從今年農曆年後差不多也是疫情正開始時候，各個國家頒布的應變疫情的狀態不一樣，朋友的老公是外國人，過年期間跟老婆一起回台灣過年節，差不多三月初的時候就先回國上班工作，於是兩人就分隔兩地好一陣子。

直到前兩個月由於朋友太過思念老公，於是就辦好一些手續就飛去國外與老公團圓，看起來好像是一樁很甜蜜的感情故事，但是到國外不到一個月誰知道她竟然開始懷疑自己有憂鬱症的傾向。

因為老公必須朝九晚五上班，她自己一個人帶小孩，以前在台灣的時候還有家人可以幫忙帶小孩，就算想要放鬆出去走走或是跟朋友聚餐、喝咖啡的話，小孩也能暫時讓家人幫忙帶。但是當她在國外的時候沒有人可以幫她帶小孩，所有的時間就是要跟小孩黏在一起。

當老公周末放假的時候也只想待在家休息，畢竟疫情也一直存在，放假也不能完全放心出遊，就某次難得出門走走的時候，老公七早八早跟她說：「今天就到這裡吧，我們回家去休息好嗎？」老婆還在想：「難得的兩人時光，我們才剛吃完飯，連小酌都沒有就要回家了…」心裡很不是滋味，畢竟還花了錢請人幫忙照顧小孩才有難得的兩人約會時光，但她也只好配合了。

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Tags : 困難戀愛疫情相處遠距離

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。