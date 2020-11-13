▲明明是一樣的遠距離戀情，有什麼不一樣呢？（圖／Shutterstock）

遠距離戀情很難，但近距離也不見得簡單

明明是一樣的遠距離戀情，有什麼不一樣呢？

近期疫情的關係許多人被迫分隔兩地維持戀情，這比以往的遠距戀情還備受考驗。現在的航班也不是說飛就能飛，就算真的費盡千辛萬苦飛過去之後還要檢疫兩週，整個機票、住宿、檢疫期間等花費也是需要一定金錢能力。

從今年農曆年後差不多也是疫情正開始時候，各個國家頒布的應變疫情的狀態不一樣，朋友的老公是外國人，過年期間跟老婆一起回台灣過年節，差不多三月初的時候就先回國上班工作，於是兩人就分隔兩地好一陣子。

直到前兩個月由於朋友太過思念老公，於是就辦好一些手續就飛去國外與老公團圓，看起來好像是一樁很甜蜜的感情故事，但是到國外不到一個月誰知道她竟然開始懷疑自己有憂鬱症的傾向。

因為老公必須朝九晚五上班，她自己一個人帶小孩，以前在台灣的時候還有家人可以幫忙帶小孩，就算想要放鬆出去走走或是跟朋友聚餐、喝咖啡的話，小孩也能暫時讓家人幫忙帶。但是當她在國外的時候沒有人可以幫她帶小孩，所有的時間就是要跟小孩黏在一起。

當老公周末放假的時候也只想待在家休息，畢竟疫情也一直存在，放假也不能完全放心出遊，就某次難得出門走走的時候，老公七早八早跟她說：「今天就到這裡吧，我們回家去休息好嗎？」老婆還在想：「難得的兩人時光，我們才剛吃完飯，連小酌都沒有就要回家了…」心裡很不是滋味，畢竟還花了錢請人幫忙照顧小孩才有難得的兩人約會時光，但她也只好配合了。