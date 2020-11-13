作家H：三種可能，為什麼妳一直沒辦法擁有一段穩定的感情！

秋天到了，身邊很多人談起戀愛，女孩們的感情問題五花八門，然而在這個不穩定的時代裡，很多女生開始懷疑起「愛情」這玩意兒，甚至不再相信「愛情」是個美好的事情。原因在於，談了好幾次戀愛之後，都發現要維持一段自己喜歡但是又能持久穩定到可以最後有結果的愛情，真是難上又難，或許是找的人不對，或許這年頭愛情真的不值錢，沒人留戀，但，會不會是因為以下的三種可能，才讓妳的戀愛，一直無法平穩地走下去呢？

第一種可能：找錯人

談戀愛要找出問題最容易的方式，就是把責任歸咎到別人身上，這一點聽起來自私，但實際上也沒毛病。畢竟，戀愛就是兩個人談的，如果妳認為自己已經準備妥善，那麼一直無法把感情好好談到最後的問題點，當然就是出在對方身上，要不是對方個性有問題，要不，就是不適合自己。

可是呀，話說回來，這個有問題的人，或是不適合自己的人，都是誰決定讓他進入自己的生活中的呢，會不會就是妳自己看上的人，都是個性有問題的人，又或者妳喜歡的人，根本都不適合自己呢？

第二種可能：把愛解讀錯誤

不管是男生或女人，都有一種迷失，就是把「愛」這事情，當作是激情，當作是心跳加速的那段時刻。於是乎就會產生一種現象，那就是一旦兩個人的生活開始穩定，開始進入平淡階段，兩人之間的某一方，反而會開始覺得有問題，感情不見了，火花消逝了，於是開始對外尋找刺激，找著找著，自己會莫名的放大兩人之間的問題，到最後，沒問題變成有問題，小問題變成大災難，感情，也就這樣夭折了。