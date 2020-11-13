耐得住寂寞，才不會讓別人傷害自己

▲不用害怕寂寞，因為耐得住寂寞，才不會讓別人傷害自己。（圖／Shutterstock）

與自己獨處沒什麼不好，

戴上耳機，讀本好書，喝杯熱飲，

或只是看著街道放空，

都是在跟自己好好交流。

畢竟，高優質的內心對話，

勝過與別人低品質的嘰嘰喳喳。

記得，不能因為寂寞，就隨便依附一個人，

也不能因為迷茫，就把生活交給其他人決定。

安全感是自己給的，

心若不平靜，其實去到哪都覺得吵雜。

寧可開心一個人獨處，

也不要在一群人裡假裝快樂。

我曾想過，如果世上有一種偵測工具，能隨時隨地顯現人真正的價值，那該有多好？這樣每個人就不用揣測別人對自己的看法，能夠清楚知道自己的價值在哪。

不過這想法早已破滅。在看完某一集科幻劇《黑鏡》時，我意識到若有這種工具存在，只會讓人更否定自己而已。

該集的劇情是這樣：在科技更發達的未來，人們都有個即時的社交信用評等，手機上隨時能查看自己跟對方的分數，而分數是由自己以外的人給評。

你給餐廳服務員一個分數，對方也回覆你一個分數；同事覺得你很幽默加你一分，你再得體地回敬一分。你的好友名單裡受歡迎的人愈多，其他人對你的評等也愈高。

所有人與人之間難以界定的存在，都變得如此公開透明，我們再也不用懷疑自己的價值。

只是，人們也開始害怕失去自己的價值。

可以預期，主角就掉入要「衝高」自己分數的迷思。生活中她無時無刻都把笑容掛在嘴上，擔心被報復而不敢對其他人有負面的回饋，每天都完美裝扮自己的內心跟外在，出門前必定先整理好表情。她在生活中唯一的目的，就是努力討好其他人。

那集的劇情看得我背脊發涼，內容有太多地方跟現實吻合。