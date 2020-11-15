你還在想前任嗎？三大重點筆記，點出復合的成功率

我要不要和前任復合？復合了會有好結局嗎？我想和他再試一次，可是不知道該怎麼做……如果你也還對那個愛過的人魂牽夢縈，並且不知道該怎樣重新開始的話，希望以下關於復合的討論，能夠給你一些啟發。

為什麼分手後會復合

和分手一樣，復合是一種關係的轉變。在進行相關研究時，心理學家們將其限定為分開後正式重新在一起的關係。社會學家莎拉．哈珀恩．米金（Sarah Halpern Meekin）認為，分手後轉變為僅有性的關係（炮友），或是關係中只有一方一廂情願認定彼此仍在一起的，都不能算作復合。分手或許只需要一個人點頭，但復合卻和當初一樣，要兩個人都知情同意。復合並不是罕見的事情。調查結果顯示，有四十五％的人都曾在分手後與前任復合過，而有過復合的想法的人，更是超過了七十％。大多數的人，都至少在某個時刻考慮過與前任復合。

從收到的來信看來，對於復合這件事，人們或許還抱有迷思：

迷思一：破鏡是難以重圓的

事實上，許多研究發現，分手後再在一起的關係能否穩定和長久，取決於兩個人在關係中的投入和經營，而非是否經歷過「分手—復合」這個過程。經歷過「分手—復合」的情侶，對關係的平均滿意度並沒有顯著低於從未分手過的情侶。

的確，分開造成的傷害和不信任，可能會在復合初期對關係造成負面影響。但之後的路要如何走，能不能走下去，還是要看兩個人的努力及承諾程度。

迷思二：復合只會在特定的階段發生

在關係中，與分手相關的狀態可以大致分為三種：

●狀態1：分手後不久就復合

●狀態2：分手後，始終保持著某種聯繫（可能是熟人或普通朋友關係，也可能是炮友關係等等）

●狀態3：分手後斷絕聯繫，不相往來，也可能各自有了新伴侶。

而復合，不僅會發生在第一種狀態中，也有可能發生在多年之後，而在此期間你們可能默契地互不聯繫（狀態3），也可能一直以情侶以外的身分相處著（狀態2）。

因此，人們並不會理智地選擇在某個特定時間復合。如果兩個人真的要再在一起，也不存在「過了某個階段，就不可能復合」的說法。