合得來的用心把握，合不來的放心錯過

▲人生只有一次，活給別人看實在太奢侈，寧可因為真實的自己而被討厭，也不要因為偽裝的自己而被喜歡。（圖／Shutterstock）

很多時候我們把別人看得太重，

把自己又看得太輕，

所以才會事情發生時只為別人想，

被傷到了還怪罪自己做錯什麼。

好意，要用在也懂得那份好意的人身上，

留給不知道要珍惜的人，

也只是讓他們得寸進尺而已。

當遇到有人不合理對待你時，到底要不要跟對方計較？計較了，事情是否變得更複雜？可是不計較，會不會又感到委屈？

這是個困擾人的問題，我們可以從兩個角度來想。第一個角度：為什麼生活中就是會遇到跟自己合不來的人？

人都喜歡跟志同道合的人相處，會特別珍惜那些跟自己興趣或個性相符的人，會特別留意別人身上跟自己相似的地方，畢竟要找到跟自己合得來的人實在不容易。換句話說，沒遇到合不來的人才意外，如果跟每個人都合得來，那代表你可能都在處處配合別人而已。

所以才會，要看電影時想到某個人，參加演唱會又是想到另一個人。去運動是找A一起，喝下午茶聊天換成找B。因為單單一個人無法滿足自己所有的興趣，我們就把興趣切割成很多種，像分送蛋糕一樣邀請不同的人共享。

雖然我們都有討好人的天性，因為那是最快融入群體的方法，會把別人的要求，看得比自己的需求還重。但如果你是無止境地討好，或是沒有底線地滿足別人，你只是在強求一段關係，而強求來的往往不屬於自己，也很難長久。

人的一生會和許多人相遇，有些人會真心對你，有些人會故意針對你，我們無法決定每天是跟誰相處，但可以決定要用什麼心情看待。不用排擠誰，也不用特別迎合誰，而是專心做想要的自己。

人生只有一次，活給別人看實在太奢侈，寧可因為真實的自己而被討厭，也不要因為偽裝的自己而被喜歡。