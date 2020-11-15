在戀愛裡排隊的時候，請練習中途放棄

▲排隊最怕感覺能輪到自己，於是越等越久，感情也是這樣。（圖／Shutterstock）

＃排隊最怕感覺能輪到自己，於是越等越久，感情也是這樣。

對不起，還是沒辦法再跟你走下去。

對不起，我終於累了維持這段感情。

對不起，你知道我比你愛我還愛你。

關於排隊，我有一個痛徹心扉的領悟，也是深刻的生活體驗，不排除可以當成博士班論文的研究題目——「排隊最怕感覺能輪到自己！」於是越等越久，通常等了十五分鐘的人就會等半小時，等了半小時的人就更難離開了，因為想著：也許再幾分鐘就輪到我，這時候走豈不是前功盡棄。

你會一直等，到了四十五分鐘，一小時過去……

感情也是這樣，相伴很久的朋友，你的死黨或稱閨蜜，也許是你的戀人，走著走著總會有你感到疲憊的時候。人是會變化的動物，愛著愛著的人就會忽然愛不起來，你不能說是對方的錯，因為也許是你終於受不了，你當然還愛，只是很累。感情最痛苦的不是對方明顯犯錯，那樣還好各自發作，沒有遺憾地扯開，最煎熬的是疑似還能繼續走下去，但並肩又讓人渾身不舒服。

他已經不是本來的模樣，時間太久了，你們都離「當初」太遠，你們都知道彼此是那麼喜歡對方，可是常常相處，彷彿都是為了消耗曾經的美好，再也沒有今天的我遇見今天的你所以更喜歡你這件事。

一旦有了長日累積的不愉快，就不可能和好如初了。

和好太容易，如初不可能。