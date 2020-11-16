愛少一點，感情反而更好？ 3 件事讓熱戀期更長久

▲練習以下三點，學會用更現實的眼光看待愛情，你會發現愛情就算不轟轟烈烈也可以很浪漫，這段感情也能走得更長久。（圖／Shutterstock）

愛情長久的前提，不是親密，而是尊重。尊重的意思是，我們愛著對方，但不以不切實際的期待強加於對方。

美國赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）曾針對「愛情為何無法持久」的主題做過研究，發現從愛情電影學來的不切實際的期待是毀滅愛情的主因。練習以下三點，學會用更現實的眼光看待愛情，你會發現愛情就算不轟轟烈烈也可以很浪漫，這段感情也能走得更長久。

1. 減少對愛的期待

我們對愛總是有過於夢幻的想像，認為另一半能了解我們所有的需要，填補我們心裡的缺口，就像拼圖一樣，有了他自己就完整了，但這其實是錯誤的期待，只會讓你因幻想破滅而一次又一次不滿。

與你心靈相通的靈魂伴侶不可能存在，就算在一起好幾十年，你的另一半也無法每次都了解你的難過、委屈和擔憂。因此，成熟的感情關係是彼此都能坦誠自己的感受，不期待對方能讀心，對方如果不了解你，說給他聽就對了。

唯有相信愛不能解決所有問題，才能讓愛萌芽。

2. 分享愛取代索取愛

一段關係成不成熟，取決於這段關係是不是平等的，不平等的關係是一方給予愛一方索取愛，那給予那方遲早會筋疲力竭，索取那方總是沒有滿足的一天；平等的關係是雙方分享愛，而分享愛的前提是兩人都知道怎麼讓自己快樂，不是期待對方給予自己快樂，讓自己快樂，永遠都是自己的責任。