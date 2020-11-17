嘴上說愛未必真愛！真心愛你的人會做的四件事

甜言蜜語人人會說，就算不擅長說話，也有很多方便的貼圖可以幫忙傳遞心意，可惜雖然不少男生很會說，但也只停留在說說而已，在情場打滾多年的男人早就會發現女人是聽覺的動物，因此學會說一嘴動人的情話，但言語其實並沒有辦法真正反映對方是真的愛妳，還是只是玩玩而已，某些人每天講愛妳不嘴軟，口口聲聲他做的一切都是為了妳，其實說穿了還是為自己。

依照我觀察的經驗，覺得真心愛一個至少要做到以下幾件事才能算數，因為這些都還蠻基本的，所以如果連這四點都做不到，那我會覺得這個男人可能沒有口中所說的那麼愛妳。

一、主動公開你們的關係

A在交友平台認識一個男生進而交往，但是男方一直沒有對外公開他們的關係，不要說是掛穩交了，連合照也不設公開，也不帶她去見親友；A覺得很疑惑，男友說曬恩愛死得快，還說兩個人開心就好了，何必要大張旗鼓宣告，顯得很膚淺。

感情是兩個人的事沒錯，的確也不需要沒事放閃給別人看，但是公開承認對方身為女朋友的身份，是起碼該給的尊重，如果連這也不願意，很難不讓人猜想你是否只視對方為感情中的過客？還是你覺得這女生不夠好？又或者是還想保留跟其他異性曖昧的空間？連公開關係都不願意的男生要說對妳有多認真，我個人是不太相信。

二、真正需要時他不缺席

這裡說的「真正需要」不是那種平常接送上下班，或是陪吃飯逛街那類，而是人總有脆弱或一個人處理不過來的時候，例如生病、搬家、工作出包被責備，甚至失業、親人往生等等，如果某人只能陪妳吃喝玩樂，但當妳失意落魄時就閃得遠遠的，或是一副事不關己的模樣，這樣的男人不是沒有肩膀，不然就是他不願意當妳的肩膀，無論是哪一種，都說明妳在他心中位置沒有那麼重要。