▲停止再測試、迂迴、討好吧，因為愛你的人不需要，不愛你的人不值得。（圖／海苔熊提供）

別再討好不會回頭的人／愛你的人不需要，不愛你的人不值得

我一個朋友AMY有一個「病」，就是她總是會替別人顧慮太多，就算有些時候她的顧慮是多餘，對方根本就沒有這樣想，但是他就是會這樣子覺得，以致於害怕自己做出的要求，會造成別人的麻煩。所以她有幾個特別的習慣：

• 盡可能事情都自己做。但是遇到在意的對象，心裡面還是會默默的希望，有些時候對方能夠陪伴或者是幫忙 。

• 想約對方出去，但是卻在心裡面壓著。怕對方並沒有那麼想跟自己出去，就連邀約也顯得猶豫。

• 對方說了一些話自己覺得不舒服，但是卻習慣把這些不舒服放在心裡，因為怕講了，會破壞彼此的關係。

• 自己有一些很在意的點，但卻選擇不說出來，因為講了以後，很可能會讓對方覺得自己很龜毛。

• 對於某些事情和對方有不一樣的看法，可是卻選擇順從和表面上支持對方，因為不想有衝突，更覺得解釋自己的想法太過麻煩，害怕不會被理解。

面對喜歡的人、在乎的對象，我們有時候更是兢兢業業、步步為營，很怕如果走錯了一步，曖昧就變成無法回頭的地步。然而，當我們那麼努力的維持自己的形狀、想要在對方面前呈現一個比較好的形象，這樣的一種心情，本身也會讓我們看起來好像患得患失、綁手綁腳。對方可能經常會得需要問你：「怎麼了」，但是卻經常換來你的一句「沒什麼啦」。

而你的每一句「沒什麼」，背後其實都有一些「什麼」，只是你比誰都清楚，有的時候開口要並不一定會得到，有些時候講出內心的話，不一定會被接納，那不如不要說、不表達，就不會受傷。你比誰都清楚有些事情直說無妨，但你也比誰都害怕，那些開口說出來的話，會影響兩個人之間的距離，所以每一句話都需要仔細斟酌，每一個想法都要反覆在腦袋思索。你把自己弄得很辛苦，但是關係並沒有更幸福，相反地，對方還會覺得你好奇怪，為什麼話都不直接講？