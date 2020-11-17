從臉書貼文看出婚姻的真實！比起曬恩愛，日常珍惜才最實在

前不久有篇新聞，裡面述說老公要和老婆離婚，原因是因為老婆太愛打卡，老公覺得夫妻感情私底下就好，不用什麼都打卡，覺得那樣的打卡是假的，真實生活彼此知道就好！

這則新聞道出了現在人的「假生活」現象，你可以發現每天都在曬恩愛的夫妻，但最後離婚了、整天炫富的朋友，實則過得苦哈哈的生活、每天曬兒子有多厲害的媽媽，三不五時道人長短，花很多時間營造假象的人，過得其實不是很快樂！

婚姻生活能不能幸福，單單打卡或是靠臉書經營是沒辦法營造的，我曾經看過一對夫妻互相不加臉書，曾經大方地說不加臉書因為要各自過各自的生活，以前從來不發關於對方的貼文，現在卻常常發恩愛文，讓我感覺到很奇怪。後來才發現原來要開始經營事業，於是三不五時就曬恩愛，每個人都在底下留言好恩愛、好甜蜜、好老公好老婆之類的，對比幾年前的貼文真的是狠狠打臉。

我身邊還有一種朋友，其實個性蠻低調的，久久發一次文都能讓人感受到夫妻包容彼此以及恩愛的感覺，兩個人平常不太發瑣事，因為工作也忙，偶爾紀念日才看到兩個人的貼文，我覺得真正的珍惜才是如此，彼此包容、履行對對方的承諾，才是珍惜！

到底婚姻生活，要有哪幾點才能夠讓彼此長長久久呢？

1.不需要曬恩愛，平常對待老婆溫柔一點就是一種恩愛：

常常發恩愛文但對老婆不好的男人，其實看動態就看得出來，真正的珍惜是平常的細節地方就看得出來，俗語說：：「百年修得同船渡，千年修得共枕眠。」這句話只是一句口號而已，真正會珍惜的人不需要這句話也會珍惜，不會珍惜的人看一百次也不見得能懂。

如果你無法領會這句話的涵義，那麼最簡單的就是對老婆口氣好一點，有些地方多讓她一點。

我最近很愛看韓劇《重返18歲》，裡面探討了婚姻的現實問題，其中有一段台詞讓我很有感覺，男主角說：「我差點忘了，若我如寶石般珍重地對待她，她便會是如此閃耀的女人，本想讓她成為備受寵愛的女人，卻以忙碌為藉口，讓她被侷限在妻子和老婆的角色，我應該要善待她的，讓她閃耀如鑽石光芒一樣」。男主角在離婚後才發現自己失去了很多，總是用忙碌找藉口，而忽略了老婆和小孩，直到失去一切才發現老婆和孩子多麼重要！