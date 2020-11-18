女人靠哄，靠寵，也靠懂

▲沒有幾個女人擅長隱藏自己的情緒，如果她喜怒不形於色，那你們一定不是情侶。（圖／Shutterstock）

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有一次，我和表弟一起吃飯，他像失去核心般軟綿綿的靠在椅子上，幽怨地說：「我們男人單純耿直，妳們女人的心思跟薛丁格的貓似的，不知道是死是活。」

看著被女朋友在社群媒體上封鎖後愁容滿面的表弟，我忍不住笑出了聲。他報復性地端走了我面前的甜點，對我說：「我說老女人，妳還有沒有人性啊，妳們女性同胞失去了我這樣德智體群美全面發展的青年才俊，妳不替她惋惜嗎？還笑得出來？」

我斜了他一眼，鄙視地說：「女人有多難懂？女人把什麼都寫在臉上了，你是看不見嗎？你抽菸，你女朋友咳嗽，她什麼表情，你看不懂嗎？」

表弟撇撇嘴說：「她直接說你別抽了，我還會繼續抽嗎？為什麼不能直說呢？」

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我在逛街時，曾經偶遇了一對情侶，女孩子試穿了一件大衣，穿上時自動挺直了腰背，在鏡子前左右轉圈，男朋友對她說：「妳穿起來很好看，買吧」。女孩翻了一下標價，磨磨蹭蹭地脫下了大衣，邊掛在衣架上邊說：「算了吧，有點隆重，能穿的場合不多。」

女孩掛回大衣時，眼神卻一直停留在上面，用手輕輕地撫摸著大衣，嘴角抽動了一下，有點欲言又止的樣子。

男友說：「那走吧，再看看別的。」

女孩點點頭，撫摸大衣的手從手掌滑到指尖，輕咬一下嘴唇，決絕地說：「走吧」那場景像極了正在狠下心惜別愛人。

我當時非常想叫住她男友，跟他說：「你女朋友超愛這件大衣你看不出來嗎？看她的臉就知道了！你應該堅決地買下來，她會開心地覺得自己有世界上最好的男朋友，不是因為你願意買給她，是你看出她很想要又捨不得，你懂她。」

看不出女孩子想要什麼沒關係，畢竟物品都是錦上添花的事，但是看不出來她生氣了就不一樣了。

有次朋友聚會，閨蜜的男友接到朋友電話，約他去打牌，閨蜜的男友對她說：「要不然妳們先玩，結束後告訴我，我來接妳。」閨蜜聽到這話時，臉色頓時一變，立刻沉了下來，眼神冰冷，嘴角下垂，有氣無力說：「你去吧！」

令我們幾個女孩震驚的是，她男友說：「好，妳這邊結束後打電話給我。」然後就走了⋯⋯

毫無懸念，閨蜜後來把這件事上升到「你不愛我」的層面上，鬧了一次分手。