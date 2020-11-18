我想要的，你根本不當回事

▲我們都應該去補課，愛的能力和愛的技術並不是社會關係，更不是血緣關係中天生就帶給我們的。（圖／Shutterstock）

一個網友寫下自己的故事，讓我看了唏噓不已。

她是這麼寫的：「我老公是世界五百大企業的高階主管，我們三年前結婚，一直沒有孩子。他每天的工作就是不停來往於世界各地，收發郵件，接待客戶，安排工作。我們三個月能見一次面，有次還是在巴黎的機場，所以，我選擇和老公離婚。因為離婚了，我還有錢；而結婚時，我的狀態和沒老公差不多。」

許多網友紛紛留言，有人說，她老公是如此優秀的青年，沒有不良嗜好、勤奮上進，無非就是工作忙一點，為什麼就不能體諒他暫時的忙碌，再給他一次機會呢？

她回覆，並不是自己不給老公機會，而是經過了三年的時間相處，她明白了，她想要的，他根本給不了。

她接著解釋，其實他們已經有兩間房子，又給雙方家長各買了一間房子，如果只需要滿足日常生活，他們的存款與收入是足夠的。但她老公渴望的東西，是金錢帶來的優越感，以及掌控資源帶來的快樂，他在賺錢的過程中，緩解了自己的焦慮，即使離開目前這家公司，下一家公司也會是和現在同性質的工作內容。也就是說，他永遠給不了她想過的普通生活。

她婚前想像中的家庭生活，至少要有工作緩衝期，一家人至少每天可以坐在一起吃頓晚飯，增進家庭關係，加深相互了解。而現在的這種狀態，一點也不像有「家」的樣子。

很多人都把「家」變成搭伙過日子的地方。我不只一次聽人說過，家無非就是個睡覺的地方，除此以外沒有什麼太深刻的感覺。反正就是晚上回到家睡個覺，第二天再起來上班。