每次看到他就煩？重新愛上老公就靠一招！

▲對於看不見整體家務的老公，「自然而然地看著辦」正是爭執的來源。家務分擔還是要明確劃分比較好。（圖／Shutterstock）

對於看不見整體家務的老公，「自然而然地看著辦」正是爭執的來源。家務分擔還是要明確劃分比較好。

以我家為例，浴室除霉、煮蕎麥麵、煮義大利麵、種植香草、擦窗戶、倒垃圾、洗碗盤等，這些都是我家老公的責任範圍。只要依據「老公能幫我做這些，我每天就會輕鬆很多」的標準來挑選即可。

例如：「睡前先把米洗好放進電鍋」這類家務，對於晚上忙著替小孩洗澡，還要準備隔天的游泳用品的主婦來說，實在很容易忘記。等到鑽進被子後才「啊！」地想起，只好又爬起來洗米，其實是相當有壓力的。因此，就算老公只負責做這件事，想必也會很有幫助。不過，還是要常備一些冷凍白飯，以防萬一他不慎忘記。畢竟下屬的一時不慎，應該要在上司的意料之內才行。

一旦讓老公負責「真的很有幫助的任務」，老公的存在價值便會提升。所以請務必精挑細選後，試著拜託老公協助部分家務。

而在拜託老公前，若能先做個幾次前述的大肆宣傳會更好。讓他先瞭解老婆從早到晚做了這些又做了那些，接著應該就能夠聽得進「只要洗米煮飯這件事幫我做一下，我就得救了。麻煩你！」這樣的委託。

有個朋友告訴我，她選擇「指派老公負責管理庫存」。一般來說，各種調味料、咖啡、紅茶、茶葉、牛奶、各種清潔劑、廁所衛生紙、面紙……等等認真算起來多達幾十項的家庭庫存，通常都是靠老婆的直覺在管理。