艾姬答客問：他是愛上妳，還是愛「上」妳？

網路交友軟體有真心嗎？我認為真心和使用哪個媒介認識朋友沒有絕對關係，無論透過什麼管道交友，最重要的還是打開妳的五感開關，好好觀察感受一下對方是什麼樣的人，值不值得妳繼續交流下去。當速食愛情來臨，妳要怎麼應對呢？艾姬答客問，Ｖ小姐的提問。

V：「妳好！我在網絡交友軟體認識了一位男生，對方大我一歲是獨子。在大廠上班，住的地方也離不遠，最後知道我們彼此都有共同認識的朋友。一開始我對他很冷淡愛理不理，而對方急著說要跟我交往，因他覺得可以先交往了解認識再彼此慢慢磨合，之後我答應了。

之後我們才認識一個月在一起一個禮拜，他說想跟我有小孩，他喜歡小孩子，我說太快了，他選擇尊重我，我們才見面過一次吃個飯這樣。

他很尊重我，最近我覺得他對我沒有那麼熱情，假日說要忙他妹妹的婚事，我跟他說我很沒安全感，他說的話我都不太能相信，他也說他是個很怕受傷的人，有一晚我想說打給他看看，卻被掛電話一直到隔天都沒有消息，我就覺得難道他之前說愛上我了都是騙人的嗎？」

看到V小姐的匿名提問，我先將問題丟到我的FB兩性社團「作家艾姬的男女辯論庭」讓大家討論，無論男女，幾乎一致認為V小姐的對象並不是真心想要交往。

我認為急著交往和上床的男人，99%不會是認真的。剩下1%可能他有事有病趕車趕飛機所以趕時間？特別是當妳拒絕他之後，他就開始變得疏離和冷淡，明顯就是沒有用心，且看且走、想換下一位了。