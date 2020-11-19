當個好人，但不要當個好欺負的人

▲把你的簡單留給在乎你的人，至於複雜，就讓那些人自己去複雜。 （圖／Shutterstock）

生命不長，而且很貴，

花在討厭的人身上完全沒必要。

畢竟人生是拿來計畫的，不是拿來計較的；

生命要用在追求進步，不要用在被人耽誤。

記得，道理很簡單，人心才複雜，

所以把你的簡單留給在乎你的人，

至於複雜，就讓那些人自己去複雜。

聽過不少人說，遇到紛爭不要過度反應，多一事不如少一事，忍一忍事情就過去了，這道理大致上沒錯。

可有時候，就是會遇到專門挑對象欺負的人。你說話比較大聲，他就不吭聲，你一直沉默，他反而得寸進尺。你也許是為了和氣而當個好相處的人，可是看在這樣的人眼裡卻變成好欺負的人。

何況會欺負別人的人，不一定都是壞人，有時候好人也會欺負好人，輕則漠視別人被欺負，重則在一旁跟著起鬨。心理學家稱這現象為「黑羊效應」，無辜的黑羊即將被屠夫宰殺，其他人只在一旁默默觀看。

曾經聽過這麼一個故事。小曾是部門裡的新進同仁，某天用餐時前輩A跟全桌的人哭訴自己被客戶罵，擔心因此被主管盯上，最後失去工作。一旁的前輩G聽完，似乎是在安慰A地說：「放心啦，就算要裁員也輪不到你。沒看到有人剛進公司什麼都做不好嗎？笨手笨腳，聽說學歷還不錯，也不知道在學校都學了什麼。」

雖然沒有明講，同桌的人都知道G就是在暗懟小曾，近來部門新進人員也就他一個。沒想太多，小曾聽完眼睛直瞪著G，脫口就嗆：「至少我有學歷。」眼看氣氛變得不對勁，大夥急忙打圓場，用餐時間也提早結束。

確實，小曾剛進公司有很多事情要學習，但他的努力是被認可的，主管也對他有所稱讚，本以為事情就這樣落幕，他也做好要跟G尷尬一陣子的準備。

誰知道，過幾天同事跑來跟小曾說，G到處跟其他人說他不好相處，連一個玩笑都開不起。

「你就別跟他計較，那個人就是這樣。」某位同事說出這句話想要開導小曾，其他人則用眼神跟著附和，等待一臉無奈的小曾回應。