作家H：女生不要輕易對另一半說出口的四句話

▲到底哪些話是「明明妳還沒有想分手，但不管是否吵架時說出口都有可能導致分手」的話呢？（圖／Shutterstock）

男女生在交往的時候，包括結婚的伴侶，難免都會有意見不合，或者是口頭上爭執的時刻，但是吵架往往沒好話，雖然說，大家也都很清楚，吵架通常講的是氣話，但這也不代表，吵架的時候，所說出口的任何言語，都可以不負責任，因為有些話，就是底線，當妳一旦說出口，就代表這段感情，妳已經幾近放棄了（至少在對方的耳裡聽起來）。

那麼，到底哪些話是「明明妳還沒有想分手，但不管是否吵架時說出口都有可能導致分手」的話呢？接下來，讓我們來看看這幾句，千萬不要說出口的禁句。

第一，

我要你這個男朋友幹嘛啦！

很多女生在任性耍脾氣的時候，很容易脫口而出這句話（其實男生也會），而會說出這樣的話的男女，通常都是王子公主型的個性。

要你這個男朋友幹嘛！？背後所隱藏的意義，大概就是「我交男朋友，是有目的」的潛台詞。這是一種比較狹義的「交往」概念。也就是說，這個男朋友必須要服務自己，或者給予自己，而不是一種感情上的互慰。常常這類型的人，不能理解當一個人花時間陪伴在自己身邊時，就已經是一種付出。因此當妳講出這樣的話，對於「交往」的定義比較高端的對象來說，就會曝露妳的幼稚心態，容易讓人心寒而放手。

第二，

我好羨慕誰誰誰，因為她的男朋友對她好好！

感情是兩個人的交往，最重要的，是彼此之間的關係如何維持，這沒有一定的規則或型態，也沒有絕對的好壞，所以當妳拿別人的相處方式來做為批判另一半的口實時，只會令人感受到妳的不成熟，以及妳對感情觀的偏差，如果碰到更不成熟的對象，這話也可能激怒他，造成不必要的後果，因此不管怎樣（就算真的羨慕別人的男友做法），都不要說出口。

或許妳可以用另外一種方式表達，自己想要如何被對待，但千萬不要拿別人來比，這做法是不高明且不聰明的。