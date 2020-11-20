顧好你自己就好，不要跑到別人的人生裡搶戲

我有個朋友結婚時，發現自家的媽媽簡直比婆婆還難搞。

她媽堅持的，倒不是聘金之類的問題，而是一些極其瑣碎的細節，就比如喜宴上要穿的衣服吧，百貨公司逛了好幾輪，不是嫌太貴、就是嫌不夠正式，提議去租一件，又嫌別人穿過的衣服髒，新秘附贈的丈母娘妝她也有意見，又嫌婚禮攝影師沒把送嫁時的感動拍出來，其挑剔囉嗦的程度，讓每個人心裡都默默地OS著「妳是丈母娘，又不是新娘」。可是她媽媽的堅持是，一個像模像樣的新娘母親，也是使婚禮成功的一部分，她媽媽說自己當年結婚時沒有錢，連像樣的婚紗照也沒有一張，遺憾了一輩子，現在只不過是希望女兒不要重複自己的遺憾而已，為什麼所有人都不了解她的苦心？

可是那些事情對女兒來說都不重要，因為每個人都不一樣，妳認為的大事，往往在別人眼裡只是雞毛蒜皮。

我發現，無法在自己的人生裡追求自己想要的事情的人，往往都有喜歡插手別人的人生的壞毛病，就像我朋友的媽媽一樣，即便當年結婚時經濟拮据，那麼收入穩定後，為什麼不補拍呢？就算婚禮只有一次，那也還有銀婚紀念、金婚紀念……，就算只是平常的日子，想穿得美美的拍張全家福，也不是不行吧？

可是這樣的人往往會告訴你「我在意的才不是那些」，他們會說，他們在意的是儀式、是傳統、是心意，他們無法承認，自己也有想當主角的渴望，於是只能將這份需求，藏在那些冠冕堂皇的理由背後。

當主角的意思，不是說穿得美美的或者拍照要站C位，而是一種以「我」為主的念頭，而旁人都是陪襯。其實每個人都有這種渴望，只是有很多人是不敢承認的，於是她們會變得非常的奇怪，比如說，我們的生活圈中總有一種人，會在你生個小病或出什麼小事情時，大張旗鼓的探望你，這都不是出自於你的要求，而他們這樣做時感覺上也都是自願的，可是有天換成他出事時，如果你沒有這麼高規格的對待他，他往往會突然翻臉，指責你無情無義，他們會說：「當初我是怎麼對你的，你現在為什麼這麼對我？」被指責的我們通常會覺得莫名其妙，畢竟在一般人的想法裡，友情或者愛情都是細水長流的事，重要的是平常的相處，而不是特定某些時刻的表現不是嗎？