▲婚姻生活很複雜，夫妻之間的感情維繫不能只靠愛。（圖／合成自李新臉書）

婚姻生活中要有被需要的價值，一加一才會大於二

婚姻包含很多層面，我想聊聊「生活」這方面，畢竟一結婚就要面臨柴米油鹽醬醋茶，這是無可避免的，只有解決好吃喝拉撒睡的問題，才能風花雪月的談詩和遠方！

從結婚到現在,我幾乎很少做家事，掃地、拖地、洗衣服、打掃，這些都是世朋叔叔在做的，他勤快到連沙發套都三不五時拆下來洗，原本米色的沙發還沒有來得及歷經歲月的洗禮就已經蛻變成白色了，更何況是家裡的其他角落。

他是發自內心地愛整理，連拍八點檔工作的時候，收工都已經凌晨三、四點了，回到家都還是要把家裡掃過拖過一遍才肯上床睡覺。綜上所述，我想他上輩子應該是做傭人的……

每回說起這件事情，朋友們都羨慕得不行，恨不得跟我要個複製品帶回家，連他丈母娘都羨慕起自己女兒，常常在自己的老公面前誇讚女婿，試圖改變些什麼……

大家都會覺得老公愛做，妳就索性翹著二郎腿在家享受啦！ 但我真誠地告訴大家，當這種狀況發生時，生命中會有巨大的恐慌感向妳襲來，因為找不到自己的用武之地啊

就好比到了一個新的工作單位，提供豐厚的待遇，卻不需要你做任何事情，一定會坐立不安，擔心隨時會被解僱。因為根本不被需要啊，同事把所有活兒都幹了，那要妳幹嘛！所以當他自己都一個人搞定所有家事的時候，我就會想「那需要我做什麼呢？」

剛結婚的時候，我其實是有做家事的，但我發現沈叔叔回來後，會把我做過的重新再做一遍，因為他根本就沒發現我有做過……好吧！我承認在做家事方面，他確實比我強太多，這個時候我就在思考「要做些什麼比他強的事情？」