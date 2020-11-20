別讓上一代控制自己，你不需要委屈過上玩偶一生

三十四歲開始棄業旅行，一路從遠方找尋自己，相信沒有最好的旅途，最棒的方向，在未來的旅行中，明白只有我能決定自己人生的方向，在我展翅高飛時，沒人能拆了這對翅膀。

相信心在旅行中越來越堅強，一切都會是最好的安排

或許某些人覺得這個年紀做這個決定充滿叛逆，還不走進廚房，生個娃，一個女仔四處流流浪，家裡一定為我擔心。曾經我也是這麼覺得對不起家人，似乎把顧家的責任擔子全推個一乾二淨。

有人問「你爸媽生病怎麼辦？」

有人問「家是不用顧嗎？」

有人說「父母在，不遠遊。」 都忽略原來的環境你無論怎麼努力，生活就像打陀螺，原定轉圈到連自己都厭惡。

三十歲那年，把熟齡的責任扛著出發，別說沒有害怕，只在內心一直重複一句「現在不做，以後就不會再做。」如果日子再這樣過下去，只會越壞不會越好，雖然得不到所有人的認同，但也只能為自己放手一搏。

於是遠行，越走越遠，一走就是11個國家

從紐西蘭到了澳洲，一路從東南亞又到了東北亞，從一望無際的田野，來到南洋的海灘，無盡的森林，我是一個人，也不是一個人，就這樣學會一個人，也不需要另外一個人。三十歲的責任重擔仍在身上，卻變得輕盈，我不需要時時刻刻把責任看得比自己還重要，生命還有許多自己去創造的可能，而不是只是承擔責任。

回來之後，也停不下來，邊工作邊旅行了三年多，才選擇當一個自由工作者，同事自殺之後，也看淡了職場的輪迴，與其在不開心的環境下一職逼迫自己成為別人眼中乖寶寶的模樣，為什麼不用另外一種方式走回旅行，走回自己的人生。