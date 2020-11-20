優雅的惡魔有人崇拜，狼狽的好人沒有同伴

＃優雅作風的終極精髓是，爛人不糾纏，爛事不攪和。

Nate是個懂得溫柔的人。有一次朋友間聚會他訴苦說，給下屬方便，讓對方在密集趕設計的幾天裡不必到公司打卡，最後要下屬回報工作進度時，下屬竟以「我現在很累要去吃飯」掛掉電話。我震驚地以為他撞鬼了，不敢相信。他的大老闆周先生私下中性的教導說：對同事與下屬必須有點脾氣，因為他們是人，都會試探，你不要追求他們的認同，你只需要設立規矩，公平、合理，當他們違反，你就該辦便辦。在工作上忙著體貼別人，你就等著別人得寸進尺。

好脾氣的Nate當時聽了笑笑，不以為意，但事情果然一路奔向惡性循環。最後那個下屬竟會當場責難Nate的點子，就連Nate委婉地指點他配色不夠時髦，不如換成某色時，這位下屬竟暢快說：「我就是土啊，不然呢？」他的直率已經超越我對世界的理解。

周先生再次聽聞，只說，按照規矩把他開除。我想出言緩緩，周先生笑問我是否覺得Nate的和善能替他贏來尊重？還是別人會對他的好脾氣鼓掌？

後來在連假前那位「偉大」的下屬被開除了，他年資不符合領遣散費的資格，但Nate以私人名義給了他幾千塊當獎金。Nate依舊善良，但他對這個下屬明言：沒有任何機會再讓你回來。這位下屬聽了錯愕地連道歉都坑坑巴巴。

後來其他主管說Nate做得漂亮，贊他理性又俐落。其他同事說他那天帥斃了。Nate這才醒悟，多少天狼狽地做著好人，沒有誰心疼，或說他大度不容易；而當他就事論事，不留情面地落刀，開始有人為他著迷。

是的。職場上沒有誰是來交朋友，你不能拿交友的原則應對工作上的人。你一味地做個好人，不僅為難了自己，也爭取不了任何人的支持。對平級的同事也是如此，你不舒服就要表達。你擔心說了不好意思？你多可愛啊，他為難你的時候，可沒有覺得不好意思哦。

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