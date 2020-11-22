只是不討厭就上床，可以嗎？

「彪公子您好：

我感情的空窗期已經三年，但其實這中間約會過不少男生。

這些約會的男生裡面，有些感覺還可以，但認真約會過幾次之後，感覺就沒了；有些男生雖然還談不上有感覺，但至少不討厭。總之一直到現在，都還沒有遇上以前念書的時候，那種真的會讓我喜歡到發狂的男生。

我雖然滿懷念那種感覺，但也知道現在長大了之後，談感情不可能那麼純粹。現在的生活步調太緊湊，沒有這麼多時間去細細談論感情，就連要找到一個「可以喜歡」的對象都難上加難，所以對於感情的標準，都只能一降再降。

我承認自己不是什麼貞節烈女，所以時常會跟只是在約會階段的男生發生關係。有時候是因為生理需求，有時候是因為寂寞想要有個人陪。但是我發現如果是因為這兩個原因而與對方發生關係，往往完事了之後感覺會特別空虛。

這種空虛的感覺一次又一次把我吞噬，我開始懷疑這樣的做法到底是對還不對？「只是不討厭就上床」這樣的做法真的是錯的嗎？因為身邊一些朋友跟我說，如果只是因為不討厭對方就上床，這樣後續的感情也很難發展下去，或許會因此讓對方覺得我很隨便。雖然這個邏輯我一開始是嗤之以鼻的，但久而久之我卻開始動搖了起來，因為那些不討厭就上床的對象，的確沒有一個發展下去。即便發生了關係，卻也沒有因此而發展出好感。

因此現在的我越來越困惑，這難道也是我感情魔咒的主因？但是，要等一個能讓我「很喜歡」的人，又要等待多久呢？

想請公子為我解惑，謝謝。」