能真實表達情緒的你，很可愛

▲在友情的世界裡，去做那個能真實表達情緒的人吧！懂你的人會明白、接納你所有的情緒，會覺得成熟的你、幼稚的你、哭的你、笑的你，都是如此可愛。（圖／Shutterstock）

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「我願意一輩子陪你哭、陪你笑、陪你瘋、陪你鬧。我願意一起變老，直到牙齒掉光的時候，還能穿著花裙子和你一起聊八卦。」這是安安心裡，友情最好的模樣。

安安和小葉相識於年少，她們曾一起暢談夢想，一起無所顧忌地分享喜怒哀樂。她們見過彼此遇到愛情時嬌羞的樣子，也曾看過彼此失去愛情時狼狽的樣子。

在人生最美好的年華，她們是無話不談的知己。但沒想到，在而立之年時，她們之間的關係卻產生了微妙的變化，這讓安安的內心感到失落、傷感。

十幾年來，安安在小葉面前一直還是年少時的那個她。她會和小葉分享工作上的一些成就，也會向她抱怨生活中的一些不如意，還會和小葉說自己對某位明星的喜愛，她從來不曾在小葉面前當一個戴著面具的人。

而小葉卻和安安完全相反。不知從什麼時候開始，她在安安面前已經不輕易透露自己的情緒，不輕易讓安安走進她的內心。

一直把小葉視為最好朋友的安安，甚至都不了解她的生活過得好不好、婚姻幸不幸福。好多次她嘗試跟小葉深聊，但她都很明顯地轉移話題，只肯淺聊些無關痛癢、浮於表面的客套話。

小葉的社群網站也永遠只發一些沒有什麼溫度、千篇一律的雞湯文，而安安卻毫不介意地把真實的自己袒露在朋友的目光裡，不時在網路上發表一些感悟。

一直到某一天，安安看到小葉在社群網站上發了一篇文章，主題是關於成年人情緒的表達。看了文章後，安安心裡突然感到一陣難過，她強烈地感覺到小葉發這篇文章似乎就是給她看的—她們是不同類型的人，她不喜歡自己都已到了中年，卻還像個孩子一樣，恣意地表達情緒。