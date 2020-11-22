與渣男分手的八個策略；七成謀殺，發生在決定分手後

▲渣男有了另一個「獵物」時，通常才是最有可能「安全下莊」的時候。（圖／Shutterstock）

渣男有了另一個「獵物」時，通常才是最有可能「安全下莊」的時候。

在理解人格偏差者的潛在暴力風險後，分手時要注意什麼？能不能針對以上的這些特點，做出最合理的分手策略？

首先，要先理解多數人類的暴力事件，是相對上的「小概率」事件。我們一生中跌倒、出小車禍受傷……各式創傷的機會，都比真正被另一個人以暴力直接攻擊的機會要來得大。

這不是說我們就可以因此掉以輕心，而是要提出一個重要的概念，就像疾病做檢驗一樣，當事件本身是「小概率」時，任何檢測的方式，都很容易出現「偽陽性」和「偽陰性」，這也是醫生不會盲目讓病患做各種檢驗的主要原因。

應用到暴力的預測，其實由於「自傷」和「傷人」都是小概率事件，這很容易讓我們的各種預測產生「狼來了」效應。

你以為會出現的暴力攻擊，結果沒有產生，但你以為應該沒事的時候，暴力就硬生生地出現了。前者的預測錯誤，讓我們誤以為「其實他沒那麼壞」，而後者的預測錯誤，輕則陷自身於險境，重則傷身，甚至可能有生命危險。

一、隨時相信「風險」無時無刻都存在

此時，最正確的方式，是隨時相信「風險」無時無刻都存在。

不要輕易放下戒心，特別是當你已經很清楚地釋放出堅定的分手要求時。任何暴怒咒罵固然是暴力的可能徵兆，甜言蜜語的哀兵姿態，也不保證下一秒就不會見到他亮出刀子。

在隨時警戒，提醒自己風險一直存在的同時，如前面所述，我們第一個要面對和處理的，就是對方面對失落後的反應。

切忌把「擁有」掛在嘴邊

雖然這個時候才提，通常已經過了最佳時機，但健康而對等的親密關係，切忌把「擁有」掛在嘴邊或放進心裡，這是任何想要和另一半維持親密關係的重要原則。

每一個人都是獨立的個體，也都該一直有著對等的尊重。親密關係要謹守的，是兩人持續溝通、維持互動、相知相守，一起面對未來、共度餘生。沒有誰「擁有」誰，沒有「誰是誰的人」這種說法。

這樣的言語和情話雖然甜蜜，但背後隱含的概念，也等於抹煞另一半的獨立人格和物化了對方。除了很難在未來一起相互扶持、共同承擔，以面對瞬息萬變的人生之外，在這種分手的場合，「失去」所帶來的痛苦，也會格外嚴重。