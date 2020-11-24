相處越久越沒話題？五個方式幫你改善室友式關係

很多夫妻、情侶交往久了，漸漸覺得彼此越來越沒有共同話題，好像除了生活瑣事跟孩子之外就沒什麼好講的，跟另一半也變成室友，彼此沒有共同的興趣嗜好，因為很少談內心世界，好像也不瞭解枕邊人在想什麼。

回想以前戀愛時可以用LINE聊到三更半夜，明明一早還要上班卻誰也捨不得先說晚安，不免讓人懷疑對方是否已經變了。女人是比較感性的生物，所以對於這種差異會特別敏感，於是很多妻子就會質疑老公：「為什麼你什麼事都不告訴我？為什麼你很少開口？你不在乎我了對不對？」但這種正面質疑方式，往往會把對方越推越遠。

我有聽過男性友人訴說為了逃避家中尷尬的氣氛，他放假時寧願找藉口待在辦公室，也不願回家面對老婆的抱怨質問，而下面幾種技巧，也許有助於釐清和另一半沒話聊的原因，從而找到改善的方法。

一、交流的模式是否正確？

婚姻實在太多磨人的瑣事，因此很多太太會覺得先生分擔的不夠多、或者做得不夠到位，所以每次跟先生開口講話常常不自覺就會變成抱怨碎唸，久而久之在老公心中形成了一種防範機制，妻子只要一開口，丈夫就會認為自己又要被數落，或是又要被要求做些什麼，於是對丈夫來說，盡量別和妻子講話才是正確的，以免自討無趣，如果妳發現你們之間也陷入這種模式，就要調整和他說話的態度，避免使用太多祈使句。