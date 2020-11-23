放開他，你的生命會有更好的解答

標題看起來很心靈雞湯，但是我想講一個心理學上面很的觀點，叫做「投射」（projection），它是在人際互動當中常出現的一種「心理防衛機轉」(defense mechanism)，用來避免自尊受到威脅。舉個例子來說好了，你有沒有曾經聽一些朋友說過：「我放不下他，是因為我很怕他一個人之後沒有辦法照顧好自己。一直以來他都是習慣別人照顧他，如果我離開他了，那麼誰來照顧他？」

我記得之前有一個朋友跟我說，當你放心不下一個人的時候，請你要相信老天會安排另外一個人來照顧他，如果你不放手，那麼老天爺就沒有辦法插手介入，你們兩個就會繼續維持相當辛苦，但是卻又彼此不快樂的關係。除此之外，他也無法從關係當中長大，而下一個需要接手來照顧他的人，也無法進入他的人生劇本。簡單地說，你就是在拖延劇情的推進。

雖然是這樣講，但真的要實踐很不容易，尤其是已經整理很久的感情，要如何說放就放？不過，在這個「害怕沒有人可以照顧他」的背後，其實藏著前面所說的「投射」的防衛機轉，意思是說：你真正害怕的並不是沒有人可以照顧他，而是你怕沒有人可以陪伴你。換句話說，你把自己的寂寞、擔心、害怕、孤單投射到對方身上，以為這個不舒服的感覺是對方會產生的，但實際上，那是來自於你內心的。你對分開修的煜祺有一些擔心、憂鬱、不曉得再來會發生什麼事、甚至你擔心「沒有人會照顧你」但是你不允許自己這樣想自己，所以你就把這樣的想法，丟到對方身上，讓他來承擔。這樣做有兩個「好處」。

• 你可以跟自己說，不是我不離開他，是他需要我，在做這件事情的時候，你在這段關係裡面的地位（或者是你想像的地位）就會因此而增加了。

• 你也可以跟大家說，其實你並不怕孤單，你害怕的是對方在分開以後感到孤單，藉由這種方式，可以保護你的自尊，不讓大家覺得「你是一個害怕孤單的人」。