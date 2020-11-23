放開他，你的生命會有更好的解答

然而，自欺欺人總有時，隨著歲月的推進，你會發現自己越來越不能夠相信這些謊言，你會發現在你所「擔心他無法照顧自己」的背後，其實也蘊含著你對於自己的擔心。等到有一天，你終於意識到一切都是自己無法放手的問題，你會有一個很強烈的痛苦，就好像看見殺人兇手是自己養的。不過，這個痛苦反而是改變關係的開始，因為你終於把問題的癥結點找到了，當癥結點在你身上的時候，你就有機會找到鑰匙，打開自己身上的鎖。

所以，從今天起不要再把關係維繫下去的責任，一個肩膀扛在身上，然後一隻手指責對方為什麼不努力。當你在做這件事情的時候，你把自己放在一個不會被責備的位置，好像對方才是軟爛、對不起關係、沒有要努力的人，然而，會不會只是你給自己的一種謊言，在一段對方已經不想要再繼續經營的關係當中，默默的拖著對方，延遲彼此的時間？

當然，關係是很複雜的，或許不是每段關係都可以這樣解釋，但如果你從這篇文章當中看到你自己的樣子，甚至感覺到有些時候，你就是用這種方式來幫助彼此，那麼或許是時候，改變彼此關係的狀態了。當你可以讓他「開始自己照顧自己」、甚至「允許」在他的生命裡有別人來取代你重要的位置，你不再需要當他生命當中那個「特別的人」，真正屬於你的、特別的另一個人，才有機會進入你的生命。

海苔熊