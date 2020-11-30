感情路上總是不順遂？問題可能出在「這六點」

看著路上情侶出雙入對，在耶誕城裡到處放閃，自己卻依舊只有雙手相伴，覺得有點空虛寂寞冷？在怨嘆月老今年又不幫忙之前，不妨先檢視一下自己是否有以下幾個問題，原來把桃花運剪斷的兇手不是別人，正是你自己！？

1 你還不了解自己

對另一半的不了解是導致愛情失敗的原因之一，然而若是不夠了解自己，往往也會讓你的感情之路四處碰壁。假如你尋求一段長期、穩定的關係，那麼你就應該把目光放在那些願意接受，並給予你承諾的對象；反過來說，如果你還沒準備好定下來，那就不該隨意給予他人承諾，又覺得對方「玩不起放不下」。在踏入一段感情前，先搞清楚自己到底想要的是什麼。

2 太過自私

愛情從來就不是一個人的獨角戲，當兩人中的一人太過自私，就註定會造成這場戀情的不美滿。在感情中的自私並非只有一個面向，一相情願的付出與著想也是一種自私的表現。很多人會打著「這些都是為了你好」的大旗，將自己的想法強加於另一半身上；完全沒有顧及他人心情的「好意」，只會讓你們的距離逐漸被拉開，而你自始至終都完全摸不著頭緒，還怪罪對方不懂得感謝你的付出。

3 缺乏自信

「帥到分手～安全感不夠～」，這句歌詞乍聽之下有點天馬行空，但卻道出了許多情侶交往時都會面臨到的一個問題——沒有足夠的安全感。雖然《帥到分手》中是以男性視角訴說另一半缺乏安全感的無奈，但在很多時候，男性也會成為感情中沒有安全感的那一方，而缺乏自信正是造成不安的原因之一。