不同性格的婆婆該如何應對？三種婆婆類型的應對攻略

▲三種難搞的婆婆類型，學會這些應對「眉角」，或許妳會發現婆婆其實沒有想像中的難搞！（圖／Shutterstock）

婆媳問題大概是華人社會最難解的一道家庭難題，當中更不乏媳婦因為受不了和婆婆長期相處的壓力而鬧出悲劇，例如前陣子就有一位媳婦在臉書留下「婆婆殺了我」的遺言後輕生，更早之前也有媳婦揮刀殺婆婆的社會新聞。雖然我一直認為最好的婆媳關係就是不要住在一起，距離越遠越美，但面對婆婆，除了敬而遠之外，或許透過一些方式也可以讓婆媳關係不用那麼緊繃，婆婆就像老闆一樣，不同類型的婆婆也有不同應對技巧，以下是三種難搞的婆婆類型，學會這些應對「眉角」，或許妳會發現婆婆其實沒有想像中的難搞！

一、勤儉節省的婆婆

特質：常說「多少錢？」、「洗衣服不用放那麼多水」、「還能用不要丟掉」

這類婆婆年輕時曾過苦日子，因此相對會把錢看得比較重，就算是現在年輕人覺得很習以為常的消費，例如出國旅遊、搭計程車、生小孩後去坐月子中心等都算沒必要的開銷，潛意識裡，婆婆覺得今天所有的一切都是靠她當年勤儉持家打下的基礎，而媳婦坐享其成不說，若還做浪費金錢的行為（以婆婆的標準），簡直是不可饒恕的大罪。

應對技巧：

■一切的開銷都少報，不要讓婆婆知道到底花了多少錢，例如家電是朋友送的，月子中心是老闆的朋友開的所以打對折，旅遊機票是買人家沒空去的二手票等等。

■婆婆也不是傻瓜，如果時常看妳沒事網拍，一定會懷疑妳的謊言，所以沒事可多跟她分享省錢的資訊，例如哪裡可買二手貨、抽獎折扣等，在婆婆心中建立妳精打細算的形象。

■引導婆婆聊甘苦談，某些婆婆當年真的吃了不少苦，所以她除了需要人理解之外，也會擔心晚輩得來太容易不懂珍惜，如果願意聆聽，她會覺得妳能了解她的憂慮。