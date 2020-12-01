不同性格的婆婆該如何應對？三種婆婆類型的應對攻略

▲三種難搞的婆婆類型，學會這些應對「眉角」，或許妳會發現婆婆其實沒有想像中的難搞！（圖／Shutterstock）

二、強勢獨裁的婆婆

特質：不聽別人說話、經常指責別人、干涉別人做事方式

慈禧太后型的婆婆通常有某種強項，可能是女強人或娘家富裕，也可能學歷高或丈夫有成就，總之她認為自己是高人一等，絕對不能接受媳婦忤逆或自作主張。愛面子的她們喜歡給人光鮮亮麗的印象，因此媳婦必須要在某方面能讓她在外炫耀，但不管具備什麼條件，聽話乖巧還是這類婆婆對媳婦的核心要求，要是妳什麼都沒有，強勢婆婆更會把妳「壓落底」。

應對技巧：

■凡事多和婆婆請示，但不能像個機器人一樣，一舉一動都跑去問，這樣婆婆會認為妳故意賭氣，可以多準備一些方案，其中夾帶對妳比較方便的提案，盡量導向對自己有利的方向。

■婆婆愛面子我們就給她面子，這種婆婆最喜歡聽到別人的稱讚羨慕，所以我們要帶她登上高塔，然後讓她待在那邊再也下不來。可以在親友面前多讚美婆婆，說她如何明理大方、知書達禮，讚美婆婆的穿著品味，沒事就投其所好，多帶婆婆吃美食或送她喜歡的小物，當妳幫婆婆加冕「好婆婆」的王冠後，她通常也捨不得自己脫下來。

■還記得前面所說，強勢婆婆會把弱勢媳婦「壓落底」嗎？對這種婆婆，討拍裝可憐更會惹她生氣，所以要設法讓自己在某方面強大，不論是學歷或是職稱，投資精準或媲美廚師的手藝，強者可能會欣賞另一位強者，但很少會同情弱者。