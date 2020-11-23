為什麼都遇不到適合的對象？實行4種「正念約會」讓你不再陷入錯的關係、遇到對的人

如果你總感嘆著為什麼遇到的都是錯的人，那也許是你還不清楚自己要的什麼。

在找對象這件事上，很多人是被動且模糊的，覺得這個人好像不錯就跟他在一起，相處一陣子後卻發現不那麼適合而分離。或者身邊不乏不錯的潛在對象，卻總覺得沒有一個人真的和你心意相通，相處起來有點空虛。

如果你也有上述的狀況，也許你可以試試 「正念約會」（Mindful dating）。

「正念」這個詞的本意是專注於當下，而正念約會則是以有意識、主動的方式投入在關係中，在約會時你很清楚自己要的是什麼、卸下防衛和對方真誠地交流，並對於自己在關係中產生的想法、情緒有所覺察。唯有對你的體驗更加清楚，才更有機會得到真正有價值的愛情關係。

你可以這樣執行正念約會：

1. 設定明確目標

兩個不了解自己需求的人在一起，只會更加迷惘，因此了解自己在關係中的需求和期待很重要。假如你很清楚自己想找的是可以長久交往的對象，那在約會時著重觀察和了解的地方，就是對方對於感情是不是專一的，是不是會規劃未來的。假如你知道自己很需要空間，那在約會時就可以了解對方是不是能夠獨處的人。

2. 積極傾聽和回應

好奇心是所有好的人際關係的開端，如果在約會中只談論自己的事，或者只是把約會對象當成陪伴你出遊的對象，那你們不會擁有質量高的交流，即使那個人是適合你的對象，也會因為難以建立情感上的連結，而錯失掉這段姻緣。

展現好奇心的方式之一就是積極傾聽，除了不帶批判的專注傾聽對方所說的內容，也給予內容積極的回應和提問，例如對方說「我很喜歡轉角那間咖啡廳。」展現好奇心的回覆就是「為什麼你喜歡那間咖啡廳？是氣氛很好嗎？」而不是「對啊我也蠻喜歡的。」或者「下一個轉角那間的咖啡更好喝。」