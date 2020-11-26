▲看看你的另一半，有沒有符合「渣男」的七種病態人格！（圖／Shutterstock）

作家H：看看你的另一半，有沒有符合「渣男」的七種病態人格！

「渣男：病態人格」，這是一本新書，由精神科醫師王俸鋼醫師所撰寫。王醫師一向在媒體上的發言，以及社群上的文字，都非常客觀並且精準，因此他贈與我他的著作，讓我迫不及待想要拜讀，然而還在閱讀「前言」的時候，王醫師在文中所列舉的七種病態人格，有可能就是人們心中的渣男時，一大堆畫面以及兩性交往的狀態，就躍然跳入我的腦海中。

的確，並不是每個渣男，都已經到達所謂標準的病態人格，但是因為有這樣趨向的人格特質，吸引到某種也不算健康的妳時，妳或許除了觀察對方之外，也得要想想自己出了什麼問題。

王醫師列舉的七種人格如下。

1邊緣型人格：瘋狂地避免各種實際的，或想像中的被拋棄。

追求獨一無二的「真愛」類型女孩，就容易被這樣的男人所吸引。

2自戀型人格：對自我重要性的自大感。例如誇大自己成就與才能，並期待身邊人認為自己是優越的。

追求「偶像」類型的女孩，則容易因為對方誇大以及展現自己某方面的能力，包括外貌，知識，才華等，進而被他們所吸引。

3依賴型人格：需要他人來為自己的大多數的生活領域承擔責任。

通常是在成長過程中，因為家裡照顧太好，又或者沒有被賦予任何生活上的責任，進而養成這類型人格。而對於那種有著「聖母」心態的女性，就很容易被這樣的男人給吸引進而上鉤。