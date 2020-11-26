▲看看你的另一半，有沒有符合「渣男」的七種病態人格！（圖／Shutterstock）

作家H：看看你的另一半，有沒有符合「渣男」的七種病態人格！

4戲劇型人格：情緒表達自我誇示，戲劇化且誇張。

對於自身生活感到平淡，追求偶像劇般的誇張感情的人，就會容易喜歡上這種戲劇型人格的對象，藉以追求生活中的刺激，好玩。

5反社會型人格：極端地無視射規範與他人眼光。

反社會型人格的女生其實也不少，就會產生物以類聚的現象。

6偏執型人格：沒來由不講理地懷疑身邊人的忠誠，沈浸在這樣的想法裡。

某種被需求感強烈的女生，遇到這樣的對象時，往往會對一開始的懷疑吃醋，誤認為對方對自己擁有強烈的愛，等到時間久了，才會發現那是一種控制以及偏執。

7強迫型人格：過於追求完美，導致一事無成。

有種女生，喜歡追求夢想的男人，而這樣的男人總是會說這事情太小，他要幹大事，或者分析現況，條件不夠齊全，找足各種理由，不去進一步成就工作，最後導致一事無成。

在這些分類與分析當中，我自己除了會去思考女人為何會喜歡上這些類型的男人時，很多時候，我也關心這些男人，是在什麼樣的狀態下，養成這些種類的人格特質。雖然說，有些渣男並還不足以達到「病態」兩個字，又或者，他們可能在其他生活上的正常行為與身份，適時地隱瞞了這些症狀，然而就算還沒達到「病態」標準的這些個性特質，在一段感情裡面，就已經足夠讓另外一半，身心俱裂，甚至在感情結束後，深受傷害了。

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