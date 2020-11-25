▲避開這五種行為，把妳的溫柔交給對的人......。（圖／Shutterstock）

「為什麼我總是碰到渣？」這5種女孩最容易吸引渣男

如果可以，就別談一場勢必要傷心的戀愛。

總在分手後又喜歡上同類型的壞男人、在同樣的坑裡一次比一次跌得還深，自己也討厭這樣的自己，面對再次到來的心動卻又勇敢的選擇相信愛情。

這篇文章要來談談如何改變令人煩惱的「吸引渣男體質」，避開這五種行為，把妳的溫柔交給對的人……。

一、對於男人犯的錯，總是輕易原諒

體貼是一種溫柔，但過度的體貼就是妳對自己的殘忍。

另一半晚歸、鬧失蹤、在社群軟體跟別的女生對話充滿曖昧感，一次兩次如果妳裝作沒看到，最後妳這個女朋友的位置就真的會從此隱形！感情裡該吵、該問清楚的就不要輕易平息，不要欺騙自己、以為自己只要不承認、那些默默正在發生的事情就不會存在。

底線就是底線，一條判斷值不值得妳繼續付出的終極界線。對於男人犯的錯，別輕易說出原諒，也別把自己想得太特別，以為妳的寬容能改變對方，過分為別人著想，最後整個世界都會背叛妳。

二、在愛情裡沒有自我，什麼都以對方為主

妳不需要鬧出公主病，但是不能什麼事情都被對方吃得死死的。雙方對感情在乎的程度不對等、愛上一個本該不屬於妳的男人，最後只剩妳孤獨追著對方的背影、徒留一身傷心。

真正適合妳的男人，不會讓妳出現「害怕對方討厭自己」這種不健康的心態，更不需要做什麼事、連進餐廳點個菜都要小心翼翼，妳的順從與乖巧理應是一種撒嬌，不應該成為留下男人的卑微奉獻。