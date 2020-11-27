二十幾歲的你，一定要想明白這三個問題

▲別在四十多歲的時候，去吃二十歲的苦。（圖／Shutterstock）

一開始我對去大學做講座充滿熱情，因為我是從這個階段走過來的，我太瞭解他們的困惑，對於如何度過這段時光，我太有心得了。

但是逐漸地我開始覺得，其實我說再多也沒有用。

我有答疑解惑的耐心，可是他們未必有解決問題的耐心，即便得到了答案，他們還是會翻來覆去地問。

只問，也不行動。

二十幾歲的時候，我們困惑的問題大概有三個。

第一個問題，不知道自己將來要做什麼。

人活著要做什麼，關於這個問題我也想了好久好久。

小時候躺在媽媽身邊，睡不著，會想著和媽媽的相處時間在一分一秒地減少。

她每呼吸一次，就過去了兩秒鐘，那麼她的餘生和我的餘生就減少了兩秒鐘。

我們離彼此的死亡，又接近了兩秒鐘。

頓時就變得焦慮起來。

那時候才十歲出頭，在外地求學，回家不容易，我和媽媽一個月只見面兩天，所以與她相處的時間真的太珍貴了。

我有時候會憤恨，老天爺派我們人類來到世界上到底是為了什麼？

難道讓人活著，就是為了讓人遇見愛，然後再遭受離別嗎？

我大學四年都像個幽魂一樣，不知道自己的將來在哪裡，只知道自己不要什麼。

偶爾看到一個優秀的人、一個名人，或者成功的人，就會把他們的樣子當成我的夢想，直到真正去實踐，才發現不實際和不合適。

還好我知道自己為什麼會這樣，所以雖然焦慮，但是不至於驚慌。