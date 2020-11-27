二十幾歲的你，一定要想明白這三個問題

▲別在四十多歲的時候，去吃二十歲的苦。（圖／Shutterstock）

我們大部分人，二十歲之前的人生只學會了一件事情，就是考試。

學習根本不是學習，讀書也不能稱為讀書，在學校的全部生涯就是考試、考試和考試。老師不會帶你去看大自然，不會給你講原理，他們只會告訴你知識以及正確的答案。

在求學期間，我們拚的是誰能快速解題，誰能快速地找到那個唯一的、正確的答案。

沒有人問過你喜歡什麼。可能你學習成績不好，但是除此之外你也一無所長，你被安排著學習一切，又被訓練著去模仿老師找答案，所以當你突然從那一道門邁出來，看到選擇，看到大千世界，一下子就迷茫了。

迷茫是正常的。

考上大學選個專業，並不是人生定向，一切只是剛剛開始，要花很長時間去自己探索和尋找答案。我，到底要做些什麼？

而許多人之所以浮躁，就是因為他們在剛剛拿到這道題目的時候，就想要一個答案。就好比求學的時候，他們只要看到一道不會做的題目，就想著往後翻幾頁。

可人生已經沒有標準答案了，甚至有些人連題目是什麼都沒搞清楚。

只能自己耐心地去想、去看。

我找到的答案是這樣的：

在我活著的時候，我有三件事情需要做。

首先，承擔責任。例如贍養父母，給他們更好的生活。

其次，實現自我。人有實現自己能力的需求，我們必須感受到自我價值，才能幸福。我有許多夢，也有一些閃耀的才華，更有許多不著邊際的想法，所以我要找到屬於我的麥田，揮灑我的汗水，徹徹底底完成自我實現。

再者，餘力造福於人。一定要學會給予更多，給認識的、不認識的人。奉獻是會讓人感到快樂的。