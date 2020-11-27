二十幾歲的你，一定要想明白這三個問題

▲別在四十多歲的時候，去吃二十歲的苦。（圖／Shutterstock）

這三條就是我人生的秩序，它不是絕對正確，但是符合我的性情和價值觀，所以當我做選擇的時候，會按照這三個標準去考量。知道自己要做什麼，一切就有了答案。

如何實現自我？能夠在未來找到的那件讓你充分綻放的事情，無非就這三種：

你喜歡的。

你擅長的。

你眼下擁有的。

聽起來很簡單，但是喜歡什麼？擅長什麼？能接觸到的機會是什麼？這足夠讓一個年輕人去想好幾年了。

所以，一定要有耐心。

二十幾歲的時候，我們困惑的第二個問題是，不知道怎麼做自己。

跟朋友意見不合了，我該怎麼辦？

去道歉，回頭又嫌棄自己。堅持到底，又覺得自己很沒有氣度。

類似這樣的問題出現，都是自我比較模糊的一種表現。

我們不知道自己應該是什麼樣子，我們被社會的觀念綁架，被父母的看法干擾，被朋友和周圍人的目光挾持。

對自我的不確定性，讓我們又不夠欣賞和喜歡自己，於是，這一切猶豫都變成了自我嫌棄。

記得求學時期，朋友們很喜歡聚餐，每每這個時候我總是來回搖擺。

其實我不想去，一方面我不喜歡在社交上花費時間，另一方面每個月生活費就只有四、五千塊，吃一頓飯可能就要花去十分之一。不過，我不好意思拒絕。

一方面，我莫名其妙地認為社交是有必要的；另一方面，我又不想掃興。

後來我問自己的內心：你是不是真的很需要社交？

我讀了很多書，確定了一個答案，那就是需要。不是因為功利，而是因為和周圍人的聯繫，是你確定自己存在感的方式，和幸福本身有關係。所以不要盲目地被朋友圈的雞湯文煽動，放棄所有的社交。但是這個社交需求是不是只有透過聚餐才能滿足？

並不是。我有其他的途徑可以和朋友親近。