二十幾歲的你，一定要想明白這三個問題

▲別在四十多歲的時候，去吃二十歲的苦。（圖／Shutterstock）

沒有誰會認同這句話：一個人只要不經常和朋友聚餐，就不配擁有朋友。對嗎？

一旦解決了這個內心衝突，我心情立刻變得舒服了起來。當接到聚餐邀請的時候，我會盤算一下自己手頭的任務和當月剩餘的生活費，條件允許的話我就開開心心地答應，條件不允許時就果斷地拒絕並坦然地祝大家玩得開心。

認識自己是個漫長的過程。你要看很多書，從書中去尋找自己的影子，解釋自己解釋不了的事情，認識自己沒有認識到的那一面。你還要細心地觀察自己的情緒，瞭解自己需要什麼、應該怎麼做。

這太難太難了。

馬歇爾．盧森堡博士在《非暴力溝通》的書裡講，在與人的交往中，人起碼分為三個階段：

第一個階段是討好期；

第二個階段是獨立期；

第三個階段是平衡期。

任何事情，只要分為三個階段，就會顯得很有道理，當然確實也有道理。

我們的成長期總體也可以分為類似的三個階段：

第一個階段是聽話期；

第二個階段是掙脫期；

第三個階段是自由期。

二十幾歲的時候，我們大多數人處於第二個階段，即尋找自我的掙脫期。我們想要聽從內心的聲音，然而這個聲音又不夠明朗。

好孩子有一個重要的標準就是聽話，聽誰的話呢？聽爸媽的話，聽社會標準怎麼說。而當你不想聽話的時候，你就走到了第二個階段，這個時候的你矛盾、困惑、較勁，這些都是必然會經歷的過程。

走過這一程，就能達到真正的自由狀態。

一切選擇都是我的選擇，我對自己做的所有事情都感覺舒服，對自己全部接納。

二十幾歲的時候，我們困惑的第三個問題是，不知道怎麼實現自己的夢。

我有個朋友，是理工科的學生，並且在985院校※就讀。

他的專業，抱歉，到現在我還是沒有搞懂，叫作資訊技術與工程，好像是電腦相關的專業，但是聽上去範圍很廣，我確實不知道是學什麼的。

我這個學資訊技術與工程的朋友，他的夢想是做音樂。但是第一，他在音樂方面並沒有展露出什麼天分。第二，他確實毫無經驗，而且現在學習的專業和音樂相差甚遠。

畢業的時候他去了一家互聯網公司工作，跟我訴說了內心的不情願，一直到那個時候我才知道他喜歡音樂。我才發現，他的歌單裡有許多我連名字都不知道的歌，並且他能夠詳細地說出每一首歌的風格。

我問他：「你為什麼不追求你的夢想呢？」

他說：「你為什麼忽然變得這麼幼稚，現實一點好不好？怎麼可能，音樂這條路很難走，成功率太低了」。

我說：「我不是這個意思，我只是想問你，在校期間你參加過學校的音樂節嗎？你嘗試過寫歌嗎？你學習了一些音樂的相關知識嗎？」

對於這些問題的答案，他的回答都是：沒有、沒有和沒有。

我歎氣，然後說了很重的話，我說「你不配把音樂稱為你的夢想」。

從我參加完《超級演說家》這個節目以後，就一直有人在問我，如何才能去參加這個節目。

我一般會問對方：你去《超級演說家》的官方網站留言了嗎？發私信了嗎？你有密切關注它的招募資訊嗎？甚至，你從地圖上就可以查到這個節目組的辦公位址，你去過那裡試試看，問一下嗎？

通通沒有。

人已經懶惰到這種程度，他有一個夢想，卻連實現的方法都要問別人，連動動手指都不肯。

※中國大學的分級制度，被列為985的學校，屬於不論綜合實力、學科教育及科學研究表現都優異的名校。