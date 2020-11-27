二十幾歲的你，一定要想明白這三個問題

▲別在四十多歲的時候，去吃二十歲的苦。（圖／Shutterstock）

我告訴我那個有音樂夢想的朋友，我大學時的一個學長是怎麼做的。

他是一個法律系的學生，喜歡音樂，所以努力成為學校合唱團的指揮，自己寫歌，自己去找錄音室錄製，然後上傳到音樂網站，到現在已經有了二十多首自己的作品。

讀研究所的時候也有一個學長，同樣是法律系的，喜歡音樂，他寫出了我們法學院的畢業必唱曲子，現在在北大做音樂老師。

他們才是把音樂當夢想。

將來未必會成為歌星，但是他們用自己的努力證明了自己到底可以做到哪一步，以及自己是否適合。

即便那個答案是根本不適合，他們也是擁有答案的人，而不是擁有遺憾的人。

更何況，每條路上都有許多人，每一條路都很長，我們大眾看到的僅僅是最前面的幾個人，比如說到唱歌，你首先想到的是誰？然後伸出手指數一數，有超過十個人嗎？

以前我一直都覺得做音樂、當演員、做主持人這種道路不可靠，因為那些道路上的成功好像和運氣、資源的相關性很大。

但其實每一行都差不多，站在金字塔尖端的人就那些。

學法律的從大學畢業以後，成為普通律師的人也很多，所以學了唱歌的人沒有成為明星，只是成為一個普通的音樂從業者，也很正常。

沒人知道他們的名字，他們可能只是在婚禮和喪禮上唱歌，但他們可以養活自己，以唱歌為生，這也是音樂從業者。

我們下意識地把追求音樂夢想等同於追求當明星，所以我們認為成功率很低。

在《非你莫屬》這個求職真人秀節目上面，出現過一個想做歌手的農村年青人，他唱歌一般，也不會跳舞，更沒有創作才華，只是長相還算好看而已。

現場的所有老師都勸他：放棄自己的夢想吧，不會成功的，老了會很悲慘的。

這時候我給他算了一筆帳。

大多數農村小孩出去打工，一年下來可以賺到二、三十萬算不錯了。但是在酒吧唱歌，他可以月入四萬。也就是說，即便他人到中年就唱不動了，沒有人為他的歌買單了，他也可以賺到一個普通農民一輩子才賺到的錢。

他並沒有選錯。

所以，好多夢想本來就沒有你想的那麼凶險。

你大可以放下憂慮，放心追求。

不用辭職，也不用做那種悲壯的放棄。就像我說的，從嘗試開始，用自己的方式去接近和堅持，就可以。

但是，有太多人過於著急。

他們想的是現在的自己和最後成功那一刻的距離，因為覺得這中間的路途遙遠，所以懶到連上路都不肯。

等他們老了，大概還要嘲笑當年的自己幼稚，做了一個虛無縹緲的夢。

到底如何去實現一個年輕的夢？

如果你想修建一座城池，就從搬一塊磚開始；

如果你想挖掘一片大海，就從撿一粒沙開始；

如果你想搬動一座大山，就像愚公那樣，從劈開一塊石頭開始。

彎下你的腰，在走一條花路※之前，走你的水路、泥路、坎坷不平的土路。

別在四十多歲的時候，去吃二十歲的苦。

※網路流行語，表示美麗、平順的道路。

文／劉媛媛

本文出自《精準努力，我不想死於一事無成》蘋果屋出版

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