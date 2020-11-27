▲社會在性別上的進步，在於大多數人有自由做出最適合個體的選擇，而外界能給出基本的包容；甚至不需要包容，只需無感。（圖／Shutterstock）

從婦女，到女神的這些年

婦女節，唯一一個歲歲年年名不同的節日。婦女節—女人節—女生節—女神節—女王節，短短數年，我們就從勞動婦女一路榮升為神仙和大王。

當然，把我們捧上天後，人家背後的詞兒是這樣的：

──當了女神了，就得有個女神樣，要寵愛自己哦！

──怎麼寵愛？

──買買買！

再不就是：能為女神買買買的男人才是真愛！

苦心命名的人，既害怕觸動關於性別的敏感神經，又虎視眈眈盯著我們的各種卡，百般斟酌，也是夠難的。

上世紀波茲曼還曾憂心忡忡地撰寫《娛樂至死》：「過去，人們是為了解決生活中的問題而搜尋資訊，現在是為了讓無用的資訊派上用場而製造問題。」

如今再看，倒像在說「消費至死」：過去，人們為了需要買買買，現在是為了讓囤積的貨品賣出去而製造話題和節日。

據說，女人成了新中產消費的中堅力量，我們左右自己、男人、全家的消費方向，因而成了所有電商拚死爭奪的目標。

於是，本是紀念爭取女性解放的婦女節，如今被我們用買買買來重新定義。

我時常犯陰謀論，妄自猜想，正是對性別重新定義引起的焦慮，在幫助時代榨取我們的血汗錢。如果只是女人們因生活需要買點東西，如何能支撐起當下的消費繁榮。

早前，女人要賢良淑德相夫教子；後來，女人要頂起半邊天；現在，女人既能在家相夫教子，也能出來拚殺職場，擁有嫁不嫁生不生的理論自由，可選了任何一條，都會有一堆人出來對你苦口婆心。

以致每一種選擇裡，都有濃濃的焦慮。