從婦女，到女神的這些年

▲社會在性別上的進步，在於大多數人有自由做出最適合個體的選擇，而外界能給出基本的包容；甚至不需要包容，只需無感。（圖／Shutterstock）

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我的一個朋友，先生事業小成，家境殷實，育有兩子。為了給孩子最妥貼的照顧，生完第一個後，便辭職在家，做了全職媽媽。她一直強調，自己不是傳統的家庭主婦，因為雇有保姆打理日常家務，她的主要職責是育兒。

回歸家庭之前，她的工作成績就很亮眼，做了全職媽媽後，兩個孩子竟也帶得得心應手，我對她感嘆，能幹的女人，真是在哪兒都玩得轉。

去年她喬遷新家，我去做客。她帶我參觀新居，走至主臥，看到床對著的那整面牆，掛了厚厚的白色簾子。她將簾子拉向兩邊，露出一面頂天立地的「鞋牆」，收藏著五顏六色的高跟鞋，大都是名牌貨。

我眼花繚亂又震驚，脫口而出：「你神經病啊，這得有幾百雙……」

朋友笑，近兩百雙，都是辭職回家後這幾年買的，大多數都沒穿過。她整天帶孩子，哪裡有場合踩高跟鞋。

我問她帶孩子很消磨嗎，她說也不是，就是覺得自己回歸家庭這幾年，失去了曾經追求的自我價值，聽說以前哪個下屬又升任高職了，心裡就癢癢。平日交往的雖然大都是跟她一樣的全職媽媽，可她心裡常覺得，自己跟她們不完全是一類人。

我於是明白了那些高跟鞋存在的意義，那是她心頭的遺憾，也是心底的念想。

那些把年幼的孩子丟給老人和保姆，回到職場追求經濟獨立和自我價值的媽媽，有多少人都曾在夜深人靜時，懷疑並焦慮著自己的選擇？

當了媽的女人，人生的選擇常常像一堵矮牆，兩邊的人互相張望，時不時互相羨慕，而你要她跨到另一邊去，她一定是捨不下這邊的，只恨不能站在牆頭上，同時拎起兩頭。