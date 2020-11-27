▲社會在性別上的進步，在於大多數人有自由做出最適合個體的選擇，而外界能給出基本的包容；甚至不需要包容，只需無感。（圖／Shutterstock）

從婦女，到女神的這些年

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非此即彼、非黑即白的定見，催生的不是性別的自由和平等，而是女人積於內

心的深深焦慮，是男人扛於肩頭的重重壓力。

焦慮之下，許多女性做出了盡量折衷的選擇，在家庭和社會要求女性履行原始職能的壓力下，選擇生育；又在社會對女性獨立的價值鼓動下，選擇把孩子交給老人或保姆，回到職場實現自我價值。

選擇沒有對錯之分，重要的不是選擇的結果，而是選擇的初衷。

是因為喜歡孩子，去生孩子，而不是什麼「生孩子會讓你的生命變得完整」之類的論調；是因為熱愛工作而回歸職場，而不是因為「不工作就會失去自我」的恐懼。

最重要的，是不把男女標籤看得太重，而先以一個人來看待。

沒結婚的三十歲以上的女性，不被貼上「剩女」的標籤；不想生育，不被說成「不像個女人」；回歸家庭，不被評定為「放棄自我」。

同樣，男人不願為女人付帳單，不因此被視為「渣男」；男人不想結婚，不被貼上「不負責任」的標籤；男人撒嬌，哭泣，回歸家庭當個暖男，能不受到非議。

社會在性別上的進步，在於大多數人有自由做出最適合個體的選擇，而外界能給出基本的包容；甚至不需要包容，只需無感。

沒有什麼選擇會讓一個人憑空完整，或憑空失去自我。婚姻、工作、家庭、孩子、自我，都是人生道路上摸到的一張張牌，每一張既是生命的獎賞，也是未完成的功課。重要的不是每一張的牌面大小，而是打牌的人。

那些把任何一張牌的作用極力誇大或貶低的言論，盡量不聽。享受獎賞，盡力完成功課，從中得到智慧。

文／寬寬

本文出自《人生半熟》遠流出版

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