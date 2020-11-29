愛情不是拚酒，請勿逞強

＃「我付出那麼多」是一段感情最戳心的病。

經常聽到感情挫折的故事以這些句子做開頭：「我對他那麼好，可是他還是背叛我……」、「我為他付出那麼多，他從來沒有感激……。」、「多少年我對他付出的心力，一直到今天他都覺得是理所當然！」

起初我對這樣的他人經歷、朋友故事，深感不值得，因為我們都曾經在感情裡做過傻子、冤大頭，對愛人或摯友都是。一直到後來，我開始反思，如果是我們自己從頭就愛錯了姿態，那到底是對方的不是，還是自己根本莫名其妙。

「我付出那麼多」是一段感情最戳心的病。

你可以列出好幾十項、百項的例證，你花心力、時間、金錢去愛另一個人，可是對方回報的不是不夠，就是根本不感激。這其中的一個大問題就是，我們都把感情當成了拚酒，那些好一開始是為了愛人，後來卻變成了證明——只是為了證明我有多愛你。

拚酒正好也是一回事。你敬我一杯，我敬你一杯，為了表達我對你的重視，我再乾一杯，對方也許還跟上，也許下回合開始說：「我不行了！」你又為了表達自己對他的尊重，豪氣地說：「不要緊，我乾杯，你隨意。」你怕對方不知道你的心意，所以用力地喝掉一杯又一杯。

那些你對他的付出，其實早在某個時間點，你就該停止！而你卻對他越來越好，你企圖用龐大的愛去砸向對方，你站在道德的制高點，讓你可以很坦蕩地說：在感情上我愛你比較多，我不欠你。在物質上，我沒占你的便宜，我投入的還遠遠超越你。你證明了自己愛得用心用力，證明了對方無能與虧欠，你對他的埋怨越來越多，可你的付出毫不停止，又不斷加碼，惡性循環。

你真的愛他，但你也越來越恨他。

你沒有一刻想過，也許對方真的給不起。