愛情不是拚酒，請勿逞強

你的確站在道德的制高點，也因如此，對方只能是虧欠的那個角色，他沒法改變這個位置，於是只能接受那個爛人的角色。他付出一分確實不夠，給出三分的極限還是不夠，他又沒辦法給到五分、十分，於是只能等到你爆炸為止。

又如拚酒，餐桌上你豪氣干雲，姿態霸氣，面子全賺到，對方尷尬或佩服地說喝不過你。你贏了。

下了餐桌，到廁所嘔吐的你，看著自己暈紅的雙眼，覺得一切不值得。

於是你才不願意再喝。於是你不再付出了。

沒有底線的愛，註定要失敗！曾經我以為在感情裡要學會的是付出，是不求回報地給予，這才是真愛。竟錯了，大錯特錯。後來，我才明白，連同我在內的所有人，都要去學習如何索求，不要做一個坦蕩的受害者，請練習做一個平凡人，該拿的請伸出手要。習慣把自己透支地去愛一個人，當你沒有力氣，你最終不是成為一個心死的人，就是因為傷痕太多所以往後只肯當愛的壞人。

愛情要棋逢敵手，不能你總讓他三招，被對方傷得體無完膚再自己跑去療傷，好了之後繼續讓對方折磨。你不是楊過，也不是小龍女，不要讓！請要求當下的幸福，戀愛中的每一秒都要是舒服的，彼此尊重的。

願你在感情裡，付出的每一分，都有人記得，還有人心疼。

【給限量版的你】

當一段感情變成了拚酒，

你真的愛他，但你也越來越恨他。

文／明星煌

本文出自《你要永遠不知好歹，永遠熱淚盈眶》天下雜誌出版

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