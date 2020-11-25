處女情結是尊嚴的最後防線？獨立記者直擊調查，透露八大行業小姐心聲

處女下海的都市傳說

每個到包廂消費的客人，總愛問小姐幹嘛做這一行？這可謂天字第一號經典蠢問題，不只涼圓，很多八大的第一線都被問煩了。既然是個爛哏，不如就隨興發揮。「從小寫作文(我的志願)時，我都寫我要當手槍界的黃金右手，打遍天下無敵手，每台飛機都被我打得墜機……」

精蟲和理智很難共存於人類的大腦中，但客人對這樣誇張的超展開還是有基本的判斷力，總會吐槽：「屁啦，我看妳是缺錢吧？」

「既然你都知道了，幹嘛還問？」喇低賽至此，涼圓慣例要賞問話者一個大白眼。

「你當我們是抱著魯夫成為海賊王那樣的志向，才來幹這一行的？」

我大開眼界，原來這就是情色按摩包廂內的語境，但這樣嗆客人沒問題嗎？涼圓說，她這風格走跳江湖迄今，還沒被誰客訴過，倒是有客人最激賞的就是她生猛嗆辣的口條，即便她是個尺度不開的「基本妹」——亦即只脫到店家公定的尺度，替客人手工，不做口交、不做陰道性交的按摩師——還是屢次回頭點檯她。

「都到這地步了，我幹嘛跟自己過不去，只當個基本妹？」涼圓在我發問前，用自豪自嘲的口吻說道：「誰叫我是個處女。」

八大行業有處女？我在疑問衝口而出前告誡自己，每個人都有自己的處世之道， 例如在一群絕頂聰明又滿手籌碼的政治人物群聚的立法院，三不五時會聽聞令人瞠目結舌的腦殘發言。我曾詢問一位資深國會助理，該如何定義「尊重」？資深助理回應： 「承認他的存在，以及他自己賦予自己的意義。」

解構處女情節前必須先理解貧窮。涼圓說起自己的身世——中學時期家中破產，父母為錢爭吵、離異到各自拋下子女躲債神隱，整個家庭分崩離析時，她靠學貸有了科技大學的學籍，棲身於學校外圍專租學生的簡陋雅房，每日睜眼的頭號問題便是錢錢錢錢錢，譜寫青春戀曲這種奢侈事當然靠一邊去。

大學時期的涼圓一日兼差四份工，做過各種服務業基層，透早到早餐店做煎台、午晚餐去麵攤幫忙、晚上當三個孩子的陪讀、課間去學校系辦打工……除了系辦，每份工作都只拿七、八十元的時薪，月收入加起來將將破萬。