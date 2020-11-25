處女情結是尊嚴的最後防線？獨立記者直擊調查，透露八大行業小姐心聲

處女情結成為尊嚴的最後防線

「當時基本時薪已經是一百多塊，問題是那時候我沒身分證，麥當勞啦、便利商店啦這些part-time 通通不行，又有誰會去查路邊攤販有沒有遵守《勞基法》呢？」涼圓說。

身為台灣人竟然沒有身分證，乃是自家舊宅被法拍時，父親已人間蒸發，母親自行移居他處，沒有遷走孩子們的戶籍。新屋主向戶政單位反映，涼圓與手足們的戶籍即被移出，不知該移去何處便掛籍到市政府之下。但「正常人」誰會家住市政府？到了換發新式身分證時，這項紀錄卡住了她。

「我在戶政機構打了三十幾通電話，傳了無數通簡訊給我媽，一群公務員圍著我冷言冷語，覺得我是故意來添亂的……而我媽吃了秤砣鐵了心，死都不接。」

如何換到新式身分證，又是另一個副本關卡。把時間軸拉到涼圓大學畢業之後半年，她到台北擔任義大利麵餐廳外場，薪水勉強餬口，餐廳老闆見她涉世不深又感情懸空，趁職務之便展開騷擾式追求。

在生存以上、生活以下的日子，加上欲把她拆吃入腹的男人步步逼近，於是到了二〇一一年的夏天，涼圓做了改變人生的重要決定。「我要去做色情按摩——我沒什麼怕失去的，在八大，男人想玩弄女人的身體起碼得先提錢，而且我發現，我很有吸引痴漢的天賦。」

既然要放手一搏，為何還顧忌下面那一層原裝？我提問時小心翼翼，不想被當成變態，或者是女性主義附身的老大姐，雖然我搞不好兩者皆是。

涼圓解釋，維持處女之身並不是她比其他做全套的小姐品格高尚，只是一種個人選擇。「簡單來講，就是我俗辣。人家敢，我不敢——其他小姐願意給客人插賺比較多錢，但我只敢做手工，就賺別人的三分之一。還有我不甘心被人插一次，只拿新台幣三千塊！」